Provette scadute, denunciato direttore laboratorio analisi

L’AQUILA. E' stata denunciato dai carabinieri del Nas di Pescara il direttore di un laboratorio di analisi cliniche dell'Aquilano dove si eseguivano prelievi utilizzando dispositivi medici diagnostici in vitro scaduti.

Le irregolarita' sono state rilevate durante controlli eseguiti in collaborazione con il personale della Asl, in quanto la struttura era convenzionata e accreditata col servizio santiario regionale.

Il direttore e' stato, inoltre, segnalato all'autorita' amministrativa e sanitaria per altre irregolarita': avere omesso di dotare tutti gli ambienti del punto prelievo di idoneo impianto ventilazione; di predisporre procedure codificate per il trasporto dei campioni ematici dal punto prelievo esterno al laboratorio di analisi; di dotare i servizi igienici di idoneo dispositivo lavamani; e di aver esercitato l'attivita' in commistione con uno studio medico di fisioterapia.

Nel corso dell'ispezione sono state sottoposte a sequestro 1.842 provette per prelievo ematico di varie tipologie, tutte scadute.