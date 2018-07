Vasto. Impatto all’incrocio: centauro 38enne perde la vita

VASTO. Ha perso la vita per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Vasto in corso Mazzini, nell'incrocio con via San Giovanni da Capestrano.

Si chiamava Nico Ruzzo, 38 anni, in sella a una Ducati Monster si è scontrato con una Mercedes classe E e una Lancia Ypsilon intorno alle ore 18 di questo pomeriggio.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che i sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza che poco dopo è ripartita vuota alla volta di Pescara.

Il motociclista è stato quindi trasportato in ambulanza al vicino ospedale 'San Pio da Pietrelcina' dove è deceduto subito dopo il ricovero.

La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della Polizia Locale e dei Carabinieri, per consentire i rilievi di legge la strada particolarmente trafficata è stata chiusa nei due sensi di marcia.

La vittima lascia la moglie e un figlio.