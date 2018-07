Operaio della Sevel muore in un incidente stradale

LANCIANO. Incidente intorno alle 14 in località Serre di Lanciano, nello scontro fra due auto un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito. In base alle prime testimonianze sembra che dopo l'impatto il conducente di uno dei veicoli sia uscito dall'abitacolo per crollare a terra esamine subito dopo.

Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara.

La vittima si chiamava Cesare Giuliante, 37 anni di Lanciano, era un operaio della Sevel di Atessa, si stava recando a lavoro per il turno delle 14 quando alla guida della sua Fiat Bravo si è scontrato in curva con una Opel Corsa il cui conducente è stato ricoverato in gravi condizioni a Pescara.