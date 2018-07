Listeria, ritirato lotto di prosciutto cotto Fiorucci

CHIETI. Richiamato dal commercio un lotto del prosciutto cotto 'Cesare Fiorucci' per rischio di Listeria.

Il richiamo «cautelativo per possibile presenza di Listeria» da parte del produttore Coop è stato pubblicato sul sito della società che è titolare di molti centro commerciali.

Si tratta del prodotto 'Prosciutto cotto Quanto basta per due persone 90 g', lotto 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018.

«Si invitano quindi i consumatori che avessero acquistato il prodotto del lotto indicato a non consumarlo e riportarlo al punto di vendita».

L'avviso di richiamo riguarda esclusivamente i seguenti punti vendita Alleanza 3.0: Ipercop Abruzzo (Chieti), Ipercoop “Le Zagare” (Catania) e Ipercoop “Le Ginestre” (Catania)

In Italia nei giorni scorsi ci sono stati altri tre richiami. In Gran Bretagna i prodotti richiamati salgono a 49, mentre i ritiri si estendono anche fuori dall'Europa, ovvero in Australia e Nuova Zelanda.

Ma di fatto un rischio più concreto per la salute dei consumatori italiani viene da un fenomeno ben più banale e frequente come la cattiva conservazione degli alimenti, che ha portato a un maxi sequestro di ben 16 tonnellate di surgelati da parte dei Carabinieri dei Nas.