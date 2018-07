Baby gang aggredisce ragazzino a Francavilla al Mare

FRANCAVILLA. Un ragazzino di 13 anni è stato aggredito ieri sera intorno alle 22:00 mentre si trovava lungo la pista ciclabile di Francavilla al Mare.

Sul caso stanno indagando i carabinieri che dovranno far luce sul grave episodio.

ll ragazzino aggredito non era solo: si trovava insieme ad alcuni coetanei a bordo di un risciò per trascorrere una tranquilla serata estiva in compagnia.

All'improvviso l'aggressione inaspettata da parte di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni che per motivi ancora da chiarire lo avrebbero preso di mira prendendolo a calci e pugni.

Il ragazzo è finito a terra mentre gli aggressori sono scappati.

Gli amici dell'aggredito hanno allertato i genitori e sul posto è arrivato il papà del ragazzo, un medico di Chieti, che ha subito chiamato il 112 e sporto denuncia. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza: il personale medico ha constatato uno stato di shock e ecchimosi.

Secondo i primi accertamenti questa non sarebbe o la prima spedizione punitiva della baby gang ai danni di un gruppo di coetanei. Si sta lavorando per risalire ai responsabili. Di certo si tratta di un episodio inquietante sia per le modalità sia per la giovane età delle persone coinvolte.