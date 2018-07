Sevel. Pausa di 10 minuti tolta: scatta sciopero Usb

LANCIANO. Il sindacato Usb ha dichiarato in tutto il sito produttivo della Sevel di Atessa uno sciopero di 4 ore per ogni turno di lavoro per venerdì 13 luglio, fino alle 5.45 del 14 luglio.

La vertenza è legata alla campagna #riprendiamocilapausa, nata con l'obbiettivo di restituire ai lavoratori la pausa di riposo quotidiano di 10 minuti eliminata dall'azienda.

«L'eccessivo taglio indiscriminato dei tempi sulle operazioni e riduzione delle pause è dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori - dice la Usb. Dieci minuti di pausa, con l'alzarsi delle temperature, diventano di vitale importanza. La nostra solidiarietà - aggiunge la Usb- va anche a tutti i lavoratori degli altri stabilimenti FCA Italia, che a seguito del piano industriale si trovano ancora una volta a dover pagare le varie ristrutturazioni aziendali e le false promesse di piena occupazione attraverso il sacrificio degli ammortizzatori sociali».