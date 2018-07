Acqua del Gran Sasso, Regione ai laboratori: «allontanare sostanze pericolose»

ABRUZZO. Si è tenuta ieri l'audizione di comitati ed associazioni in Consiglio Regionale presso la seconda commissione presieduta dal Presidente Pietrucci. Per la Giunta Regionale era presente il vicepresidente Lolli.

La Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso ha consegnato copia dell'ultimo esposto depositato in Procura ed evidenziato le molteplici inadempienze ed omissioni che hanno contraddistinto la vicenda.

«Finalmente abbiamo appreso da Lolli», spiega Augusto De Sanctis, «che il tema dell'allontanamento delle sostanze chimiche pericolose, 2.292 tonnellate (1.000 di acqua ragia nell'esperimento LVD e 1.292 di trimetilbenzene dell'esperimento Borexino) è stato posto formalmente dalla Regione ai laboratori di fisica. Dopo quasi due anni di iniziative sul tema da parte dei cittadini anche gli enti hanno capito che non è possibile insistere in una palese violazione di legge».

Altro aspetto fondamentale emerso è il riconoscimento, richiesto anch'esso a gran voce dalla Mobilitazione, che il Gran Sasso deve essere visto come un unicum dal punto di vista idrogeologico, un'unità di gestione. Quindi tutta la storia dei 200 metri non ha ragion d'essere e va superata ampliando per chilometri le aree di rispetto attorno alle captazioni in cui non possono insistere centri di pericolo.

Infine Lolli ha chiarito il percorso che la Regione intende attuare per il finanziamento degli interventi infrastrutturali, per i quali è indispensabile l'intervento dello Stato in considerazione dei costi, escludendo comunque nuove perforazioni ed interventi invasivi.

Inoltre ha precisato che da oggi gli studi e i documenti progettuali sono pubblici. «Pertanto come Mobilitazione daremo ulteriori elementi di merito non appena avremo letto la documentazione», assicura De Sanctis.

«I consiglieri hanno evidenziato l'importanza di assicurare trasparenza e partecipazione dei cittadini, altro aspetto fondamentale. Ci pare che finalmente almeno le principali questioni siano state messe a fuoco, ora bisogna operare nella direzione indicata. Sarà un percorso faticoso che durerà anni. Per questo la Mobilitazione continuerà a dare il suo contributo in ogni sede per tutelare l'acqua di 700.000 cittadini e un patrimonio ambientale unico».