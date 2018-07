Sindaco di Francavilla contro lo Stato: «stabilimento polizia nel degrado»  

FRANCAVILLA. Il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani e l'assessore al Demanio Luisa Russo hanno denunciato la situazione di degrado in cui versa la concessione della Polizia di Stato, ubicata in pieno centro e lasciata all'abbandono.

«E' stato riferito al Comune a primavera che il Ministero dell'Interno, per mezzo della questura, non aveva più intenzione di gestire la concessione balneare che è sempre stata frequentata da molti bagnanti - dicono sindaco e assessore. Ci è stato detto che non avrebbero né demolito, né gestito lo stabilimento. Così, abbiamo atteso sino ad oggi la riconsegna delle chiavi della struttura per poter ripristinare lo spazio di spiaggia libera, pulirlo e metterlo a disposizione dei bagnanti, riconsegna che non è mai avvenuta. Oggi abbiamo visto quel tratto di spiaggia nel degrado per l'ennesima volta, ed abbiamo deciso di sollevare il problema».

«E' inconcepibile -sottolineano Luciani e Russo- che a causare un disagio di questo tipo sia lo Stato, che su questo tema è inadempiente e rimpalla la responsabilità da un funzionario all'altro, da un ufficio all'altro, fino ad arrivare in piena stagione a lasciare una struttura abbandonata e senza alcun requisito minimo di sicurezza. Il nostro Ministro dell'Interno -concludono sindaco e assessore - dovrebbe stabilire quali siano le vere priorità italiane. Tra queste, vi è l'assoluta necessità di assicurare l'efficienza dello Stato al servizio dei cittadini».