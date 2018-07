Festival Rocky Marciano, dal 14 al 21 luglio a Ripa Teatina

RIPA TEATINA. Il conto alla rovescia per il Festival Rocky Marciano è già iniziato.

Ricchissimo il programma che trasformerà Ripa Teatina, dal 14 al 21 luglio, nel “Borgo dei Campioni”, grazie anche ad un percorso enogastronomico, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, in grado di esaltare le eccellenze locali.

«Siamo orgogliosi di proporre anche quest’anno un calendario di eventi di pregio», le parole del sindaco Ignazio Rucci, «di constatare la crescita di un appuntamento ormai riconosciuto a livello nazionale e di poter offrire alle nuove generazioni importanti storie, non solo di sport, che si prestano a fungere da spunti di riflessione».

Parte fondamentale della settimana ripese sarà infatti il Festival della Letteratura Sportiva, curato ancora una volta da Dario Ricci, che quest’anno ospiterà vari scrittori e giornalisti (tra gli altri Pierluigi Pardo, Fabio Tavelli e Daniele Bianchessi) per tavole rotonde che uniranno le tematiche sportive a quelle sociali.





Verranno inoltre ricordate le gesta di Gino Bartali ed Ayrton Senna e si approfondiranno due vicende che hanno attraversato la storia dei mondiali di calcio (il dramma del “Maracanazo” del ’50 e quello dei desaparecidos del ’78).

Presente anche l’assessore regionale allo sport Silvio Paolucci: «Il Festival Rocky Marciano, non può definirsi una semplice iniziativa cittadina ma è ormai diventato un appuntamento di valenza regionale. Proprio per questo motivo, per la prima volta, la Regione Abruzzo ha dato non una bensì due risorse alla manifestazione: una dal consiglio regionale e l’altro dalla giunta regionale. La crescita esponenziale fatta registrare dal Festival negli ultimi anni rappresenta un bene per tutto l’Abruzzo», le sue parole, «e permette uno sviluppo anche a livello economico per la comunità. Auspico un ulteriore salto di qualità facendo rete con altri centri abruzzesi che sono i luoghi di origine di altre grandi personalità che si sono distinte nel mondo».

In tal senso, sta per partire un progetto condiviso tra più comuni nel nome di Rocky Marciano, Dean Martin, John Fante e Bruno Sammartino.

Per promuovere cultura, arte, sport e turismo, si inizierà a collaborare tra Montesilvano – rappresentata nella circostanza dal presidente della Fondazione Dean Martin, Alessandra Portinari – Torricella Peligna – presente all’Aurum con il sindaco Carmine Ficca e con la direttrice artistica del Festival John Fante Giovanna Di Lello –, Pizzoferrato – c’era il primo cittadino Palmerino Fagnilli - e Ripa Teatina.

«Vogliamo uscire dai nostri confini e cercare di realizzare interazioni importanti con altri premi del territorio che fanno, come noi, conoscere l’Abruzzo attraverso i suoi illustri immigrati», le parole dell’assessore Gianluca Palladinetti, uno dei promotori della collaborazione.

Tornando al Festival, sono attese a Ripa Teatina personalità del mondo dello sport e della cultura di primissimo livello.

La conclusiva del Festival, in data 21, coinciderà con la consegna del XIV Premio Marciano. Sono attesi per l’occasione Valentina Vezzali, Simone De Maggi, Alessia Mesiano, Gaia Sabbatini, Patrizia Borgheggiani ed i rappresentanti dell’AcquaeSapone Futsal.

14 luglio - BOXE SOTTO LE STELLE

Ore 19.00 Locali Porta Gabella

Inaugurazione mostra “Tra arte e boxe” A cura della Ass.ne Arte Contemporanea UnicA

ore 20:00 Cantina “Ripa Teatina”

5° Trofeo “Ripa Teatina Terra di Campioni” - categoria pesi massimi

Incontri di pugilato interregionale, a cura della palestra pugilistica Diodato di Chieti

c/o Cantina Ripa Teatina

“Boxe, Vino & Arrosticini”, stand di assaggi prodotti tipici locali

16 luglio – SERATA DI BENEFICENZA “PIZZA IN PIAZZA”

Ore 20:30 Antico Convento Francescano

Serata a sostegno dell’Associazione “Asd Villa de Riseis” (Ass. sportiva per disabili) e Sport 21 Onlus, con la collaborazione di Molino Pizzuti. Il ricavato andrà a sostenere l’acquisto di un pulmino

FESTIVAL DELLA LETTERATURA SPORTIVA,

Via Nicola Marcone

17 luglio

Ore 20: 30 Serata “Oro Bianco”

Tavola rotonda “Dalle Olimpiadi all’Everest: le grandi sfide dei campioni”,

conduce Gerardo De Vivo (Agenzia radiofonica Area)

Ospiti: Oscar De Pellegrin, campione paralimpico di tiro con l’arco, autore de “Ho fatto centro” (Infinito Edizioni)

Antonio Tartaglia (oro nel bob a due Olimpiadi Nagano 1998), Daniele Nardi (alpinista), che racconta la sua carriera, GianMario Bonzi e Dario Ricci, autori di “Oro Bianco” (Infinito Edizioni)

18 luglio

Ore 20.30 Serata “I Mondiali del regime: Argentina ’78”

Conducono: Rocco Coletti (caporedattore sport “Il Centro”) e Dario Ricci (direttore artistico festival Marciano)

Ospiti: Nicola Sbetti, autore del volume “Storia della Coppa del Mondo 1930-2018” (Le Monnier) e Daniele Biacchessi (caporedattore Radio24-IlSole24Ore),

Proiezione del film di Daniele Biacchessi: “Una generazione scomparsa. I mondiali in Argentina del 1978” sul dramma dei desaparecidos;

19 luglio

Ore 21:00

Massimiliano Castellani (Avvenire) presenta “Gino Bartali Il Campione e L’Eroe” con Gioia Bartali (nipote di Gino Bartali) e Maurizio Formichetti (Mentor Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini)

Ore 21.45

Presentazione del libro “Lo stretto necessario: il calcio e lo sport a 360°" con l’Autore Pierluigi Pardo (Mediaset)

20 luglio

Ore 19:30 Presentazione “INforma Ragazzi”: Storie di Sport e di Vita Sana con l’Autore Roberto Melchiorre a cura della Scuola Macondo

Ore 20:30 Premiazione II edizione Concorso letterario “Storie di Sport”, con la partecipazione dello scrittore Peppe Millanta. A seguire l'attore Massimiliano Elia racconta "Il Macho, il Grande e il Bombardiere"

Ore 21:45 Spettacolo “Il Maracanazo” di Fabio Tavelli (Sky Sport)

Ore 22:30 Fabio Tavelli, Dario Ricci e il mental coach Stefano Tirelli ricordano Ayrton Senna

21 luglio

Ore 10.30- Sala Consiliare, Municipio

Alessandro Milan, giornalista e scrittore, presenta il suo nuovo libro “Mi vivi dentro” (DeA Planeta Libri)

XIV EDIZIONE PREMIO ROCKY MARCIANO

Ore 21:00 Antico Convento Francescano

Cerimonia di premiazione vincitori edizione 2018 alla presenza di Giuliano Orlando (Scrittore e giornalista, presidente della Giuria e cittadino onorario Ripa Teatina)

“Premio Rocky Marciano alla Carriera” a Valentina Vezzali

“Premio Rocky Marciano allo Sportivo abruzzese dell’anno” a Simone De Maggi

“Premio Rocky Marciano Pugile dell’anno” ad Alessia Mesiano

“Premio Rocky Marciano al Giovane Sportivo Abruzzese dell’anno” a Gaia Sabbatini

“Premio Rocky Marciano alla Squadra Abruzzese dell’anno” all’AcquaeSapone Unigross Futsal

Menzioni Speciali: Famiglia Barbarossa (AcquaeSapone Unigross), Patrizia Borgheggiani (Pugilistica Di Giacomo), 3 Nazionali italiani vincitori all’Euro Youth Boxing

Ospite d’Onore: Alessandro Milan (Scrittore e giornalista)