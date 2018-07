La Spezia. Omicidio del sulmonese Colabrese: condannato a 18 anni amico e compaesano

LA SPEZIA. Il Gup del tribunale della Spezia ha condannato a diciotto anni Francesco Del Monaco, 24enne originario di Sulmona unico imputato per l'omicidio di Giuseppe Colabrese, suo compaesano di 27 anni, il cui cadavere, in avanzato stato di decomposizione, venne trovato il 9 ottobre 2015 in un bosco di Cerri, nello spezzino.

La sentenza, arrivata al termine del processo con rito abbreviato, è stata letta poco dopo le 21 di ieri dal giudice per l'udienza preliminare Marinella Acerbi, che ha accolto interamente le richieste del pubblico ministero Claudia Merlino.

Del Monaco è stato condannato a sedici anni per omicidio volontario e l'occultamento del cadavere di Colabrese, e a due anni per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La procura sin dall'inizio ha ipotizzato che il delitto fosse stato commesso per non pagare un debito di droga.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'omicidio avvenne l'1 agosto 2015. Colabrese arrivò con un treno a La Spezia, poi prese un bus per Arcola.

Ad attenderlo ci sarebbe stato Del Monaco, amico e compaesano della vittima, che una volta attirato Colabrese nel bosco lo avrebbe colpito alla testa con una pietra. Del Monaco, che vive a Romito Magra, secondo la procura, aveva attirato l'amico in una trappola.

Durante l’interrogatorio davanti al sostituto procuratore Claudia Merlino, titolare dell’inchiesta, e ai carabinieri del nucleo investigativo della Spezia, Del Monaco aveva poi riferito alcuni particolari relativi a un presunto traffico di droga tra l’Abruzzo e la Liguria.

A novembre 2015, invece, i carabinieri avevano eseguito una perquisizione in un’abitazione nel paese di Cerri, in provincia di La Spezia, di proprietà di alcuni familiari di Del Monaco.

L’immobile si trova a non più di trecento metri in linea d’aria dal bosco dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Colabrese.

Si tratta di una casa utilizzata dai proprietari solo per le vacanze, nella quale il ragazzo di Sulmona, stando a indiscrezioni raccolte in paese, avrebbe vissuto nei mesi durante i quali ha frequentato il Polo universitario e dove lo stesso Colabrese potrebbe essere stato ospitato in occasione di precedenti soggiorni nello Spezzino.