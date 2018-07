Donna pronta a saltare dal viadotto: passanti si fermano e la fanno desistere

CHIETI. Una donna di 50 anni ha tentato il suicidio ieri sera cercando di lanciarsi da un viadotto alto diverse decine di metri lungo la strada provinciale Chieti-Valpescara che collega il capoluogo teatino al casello Dragonara dell'autostrada A/14.

La donna, che ha raggiunto il luogo in auto, era a cavalcioni sul guardrail quando si sono trovati a transitare un caposquadra dei Vigili del Fuoco di Chieti e un maresciallo della Guardia Costiera che si sono immediatamente fermati e l'hanno afferrata impedendole così di portare a termine il suo gesto.

Subito dopo sono intervenute le pattuglie del reparto prevenzione crimine di Pescara, le Volanti di Chieti, i Vigili del fuoco di Chieti e il marito della donna. Quest'ultima è stata quindi condotta nel vicino policlinico di Chieti per accertamenti: pare soffra di crisi depressive.

Una vicenda finita bene per una dose di fortuna e la prontezza di spirito delle persone che sono intervenute per prime che sono state fondamentali per far desistere la donna.

Il salvataggio è durato, comunque, alcuni minuti ed ha avuto esito ben diverso dall’altro episodio che è ancora vivo nella mente di tutti che ha riguardato Fausto Filippone, l’uomo che il 20 maggio scorso uccise la moglie e scaraventò la figlia dal viadotto della A14, per poi rimanere aggrappato alla rete esterna per oltre 8 ore prima di lanciarsi nel vuoto.