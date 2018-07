Sante Marie, arrestato 41enne per maltrattamenti alla compagna

SANTE MARIE. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno data esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 41enne residente nel comune di Sante Marie.

Il provvedimento, emesso dal gip Anna Carla Mastelli del Tribunale di Avezzano su richiesta del pm Lara Seccacini, scaturisce all’esito di indagini dei carabinieri di Tagliacozzo.

L’uomo, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale in danno della coniuge, avrebbe, sin dall’inizio della convivenza ultradecennale, sottoposto a continue vessazioni morali e fisiche la moglie e la figlia minore nata dalla loro unione.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, gli episodi contestati si sarebbero verificati sotto l’abituale uso di sostanze alcoliche che ne hanno alterato le condizioni psicofisiche.

In particolare le vittime sarebbero state costrette a subire ogni tipo di umiliazioni, minacce ed offese, nonché serrati controlli circa le frequentazioni esterne l’ambito familiare, tanto da relegarle in casa e costringendole ad assumere un atteggiamento di sottomissione.

A causa delle reiterate oppressioni, la donna è riuscita a trovare il coraggio di rivolgersi alle Autorità di Polizia ed al Centro Antiviolenza “Casa delle Donne nella marsica”.

Quest’ultimo ente, di concerto con gli organi investigativi, ha garantito un continuo sostegno psicologico alle vittime, quindi l’allontanamento protetto dell’intero nucleo familiare proprio al fine di evitare conseguenze ben più gravi.

Nel corso delle investigazioni durante una perquisizione all’uomo è stata trovata anche un’arma modificata, utilizzata per porre in essere le intimidazioni contestate.

Il provvedimento cautelare prevede l’obbligo, per l’indagato, di permanere in casa in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.