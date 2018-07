Chieti, Settimana Mozartiana con Medaglia d’Oro al Merito Civile

CHIETI. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha presentato il programma della diciannovesima edizione della “Settimana Mozartiana” di Chieti.

Un calendario ricco di appuntamenti – ha commentato il Sindaco Di Primio - «con un profilo artistico di rilievo grazie al contributo del maestro Ettore Pellegrino che ha coordinato le scelte artistiche del programma, nonostante le poche risorse finanziarie a disposizione».

Importanti gruppi e compagini orchestrali - Orchestra Sinfonica Abruzzese con un narratore d’eccezione come Michele Mirabella che racconterà le Ouverture più famose del repertorio lirico italiano, Stefano Di Battista Trio “Mozart in jazz”, Orchestra Giovanile Europea diretta dal M° Andrea Di Mele, Orchestra Filarmonica del Lussemburgo con un “Omaggio a Beethoven” - le cui esibizioni saranno concentrate soprattutto in alcuni giorni, faranno da pendant agli scrittori che animeranno il salotto letterario di piazza Vico a corredo di una edizione che non rinuncia alla qualità.



«Quest’anno – evidenzia il Sindaco - con grande orgoglio, ho poi l’onore di annunciare che la celebre kermesse musicale sarà associata ad un evento speciale per la città: l’attribuzione, da parte del Presidente della Repubblica, di una massima onorificenza alla città di Chieti, la Medaglia d’Oro al Merito Civile per i fatti legati alla seconda guerra mondiale, quando Chieti, in un momento così tragico per l’intera umanità, fu dichiarata “Città Aperta”, al pari di Atene, Belgrado, Bruxelles, Manila, Parigi, Roma, Firenze.

La lunga istruttoria, conclusasi solo qualche settimana fa, è stata avviata a seguito di una formale richiesta da parte della mia amministrazione, grazie al prezioso impegno di Enrico Bucci, già consigliere comunale. Per esaltare il valore dei concittadini che, con grande umanità, seppero offrire l’accoglienza più spontanea a decine di migliaia di sfollati e per ricordare gli slanci eroici di tante persone comuni che, con la propria disponibilità e generosità, seppero dare una speranza a chi non aveva più nulla – rimarca il Sindaco - il 12 luglio sarà suggellato questo importante momento con un convegno di carattere storico-celebrativo presso il Teatro Marrucino e con il concerto della Big Band Nazionale dei Conservatori Italiani e dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretti dal M° P. Jodice, in piazza San Giustino».

A corredo di questo rilevante appuntamento sarà allestita, altresì, per l’intera settimana, presso Palazzo De Mayo, la Mostra documentaria “Chieti 1943-1944. La Guerra, l’occupazione, lo sfollamento” a cura dell'Archivio di Stato, dell’Archivio Storico comunale in collaborazione con la Pro Loco Chieti Accademia Tegea.





I “SALOTTI”

Sei saranno i salotti gestiti direttamente dal Comune, a cui si affiancheranno gli eventi collaterali organizzati dagli esercenti commerciali che non hanno voluto far mancare il proprio contributo alla manifestazione:

Piazza San Giustino, salotto “grandi eventi”;

Piazza G.B.Vico, “salotto letterario” dove si alterneranno le presentazioni dei libri di 17 noti scrittori editi da Garzanti, Longanesi, Piemme, EDT, Salani, Pizzo Nero, Pegasus, Il Viandante, Mondo Nuovo, Foschi, Chiare Edizioni, Meta, Neo.

Teatro Marrucino, che rimarrà aperto anche per le visite guidate;

Palazzo de Mayo, che tornerà a riaccendere le proprie luci con l’allestimento della Mostra “Chieti 1943-1944. La Guerra, l’occupazione, lo sfollamento” e con i Concerti di musica da camera;

Museo Barbella, che vedrà l’allestimento della mostra dell’artista marocchina Fathiya Tahiri nell’ambito del progetto “Stills of Peace and Everyday Life. Italia e Marocco: una ricerca del senso contemporaneo” promosso dalla Fondazione Aria, patrocinato dal Comune di Chieti e curato da Paolo De Grandis, tra gli organizzatori della Biennale di Venezia, volto a realizzare momenti di incontro tra differenti tradizioni culturali nel mondo;

Porta Pescara, dj set e musica jazz;

Villa Comunale – Casina dei Tigli, musica jazz, cabaret;

Palazzo Lepri; musica classica, vocale, cabaret, gospel, flamenco;

Ottica Spinozzi - p.zza dei Templi Romani - mostra d’arte e musica classica;

Gran Caffe' Vittoria - Corso Marrucino

Templum Caffe' - via Marco Vezio Marcello.



RIDUZIONI TOSAP

L’amministrazione comunaale ha predisposto la riduzione dell’80% per le occupazioni di suolo pubblico temporanee (TOSAP) per tutti i pubblici esercizi del territorio comunale che aderiranno alle iniziative collaterali del programma artistico, nell’ottica di una politica fiscale volta ad incentivare le attività commerciali cittadine.