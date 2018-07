Omicidio D’Elisa a Vasto: nel processo d’appello i video degli spari

L'AQUILA. E' stato rinviato a martedì 10 luglio il processo in Corte d'assise d'appello dell'Aquila nei confronti di Fabio Di Lello, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione dalla Corte d'assise di Lanciano (Chieti) per aver ucciso a colpi di pistola, il primo febbraio 2017 a Vasto (Chieti), il 21enne Italo d'Elisa. Quest'ultimo il primo luglio 2016, in auto, aveva investito la moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi, 34 anni, causandone la morte. Quella di oggi è stata la giornata, su richiesta degli avvocati difensori, Giuliano Milia e Pierpaolo Andreoni, dedicata alla proiezione dei video che si riferiscono all'incidente mortale del 2016 e agli spari esplosi da Di Lello davanti a un bar in viale Perth, a Vasto, quando lasciò a terra morente D'Elisa. Immagini a supporto dei difensori per chiedere di togliere la premeditazione e concedere le attenuanti generiche, oltre a tener conto della grave depressione diagnosticata durante il periodo detentivo al loro assistito. Nel corso della discussione il procuratore generale, Pietro Mennini, e le parti civili, gli avvocati Gianrico Ranaldi e Pompeo Del Re, hanno chiesto la conferma della condanna di primo grado e di non concedere alcuna attenuante a Di Lello stante l'efferatezza del delitto.

Dopo cinque ore di discussione, il presidente, Antonio Catelli, ha aggiornato l'udienza a martedì prossimo quando ci saranno le repliche delle parti e la corte si ritirerà in camera di consiglio.