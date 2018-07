Santo Domingo, giovane animatore abruzzese muore in incidente stradale

MOSCIANO SANT'ANGELO. Un giovane animatore turistico di Mosciano Sant'Angelo, Stefano Tullii, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nella Repubblica Dominicana, lungo l'Autovia del Este, nei pressi del centro turistico di Bayahibe. Secondo la ricostruzione riportata da alcuni quotidiani locali, il 26enne viaggiava sulla sua moto con la fidanzata, anche lei animatrice turistica.

Per cause in corso di accertamento la moto si è scontrata con un Suv.

Tullii è morto sul colpo, mentre la giovane donna è ricoverata in gravi condizioni nella Clinica Canela di Bayahibe.

A Mosciano Sant'Angelo l'amministrazione comunale, in segno di lutto, ha sospeso tutti gli spettacoli musicali in programma nel centro storico.