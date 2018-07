Montorio al Vomano, contro un muro: morto 65enne

MONTORIO AL VOMANO. Di sicuro c’è che la sua vecchia 126 è finita violentemente contro un muro e per l’uomo al volante non c’è stato scampo.

Poco dopo le 15:30 di oggi, a Montorio al Vomano, sulla SS150, al km 35+900, in prossimità di Contrada Torrito, si è verificato un grave incidente stradale.

Coinvolta una Fiat 126 condotta da un uomo di 65 anni, residente a Montorio, in località Bivio Collevecchio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Teramo e Montorio al Vomano, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente, l'auto è uscita di strada, per poi scontrarsi violentemente con il muro di recinzione di un'abitazione.

L'uomo alla guida è deceduto, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo compiuti dal personale sanitario giunto sul posto con un'ambulanza della Croce Bianca di Montorio al Vomano e un'automedica del 118 di Teramo.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere la persona coinvolta nell'incidente e successivamente provveduto a mettere in sicurezza l'auto.