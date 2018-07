Tangenti per seppellire i morti a Vasto, il cartello misterioso comparso 8 mesi fa al cimitero

VASTO. Un cartello con lo stemma del Comune di Vasto, apparso a novembre del 2017 sui cancelli del cimitero, quasi incomprensibile e per certi versi allarmante, oggi appare decisamente più chiaro.

E’ stato proprio quello a far partire l’indagine ‘Eterno riposo’ che nei giorni scorsi ha portato all’arresto del custode del cimitero Franco D’Ambrosio, 60 anni, il necroforo Antonio Recinelli, 65, e l’operaio Luisito Lategano, 45 anni, accusati di indebita percezione di denaro e vilipendio di cadavere.

«Tutte le operazioni in tombe, cappelle e loculi devono essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale», avvisava il Comune sul cartello.

Poi ancora: «le relative tariffe devono essere corrisposte esclusivamente allo sportello economale di Palazzo di città. E’ fatto assoluto divieto di corrispondere per qualsiasi servizio effettuato somme in denaro a personale non autorizzato».

Quel testo sollevò pesanti dubbi sulla trasparenza e regolarità delle operazioni cimiteriali ma nessun cambiamento apparente è mai stato notato: tutti i dipendenti al loro posto, giornate che scorrevano apparentemente tranquille.

Invece la Procura era al lavoro: sono state piazzate telecamere e microspie che hanno filmato tutto quello che è uscito allo scoperto solo qualche giorno fa, dopo 8 mesi di indagini riservatissime. Evidentemente qualcuno in Comune si era accorto di quello che stava accadendo e aveva tentato di segnalare ai cittadini di tenere gli occhi aperti.

I tre, invece, sono rimasti regolarmente al loro posto, probabilmente anche per non intralciare i lavori degli inquirenti e far andare avanti l’indagine e verificare il loro comportamento.

I tre indagati qualche settimana fa hanno scoperto di essere indagati perchè la procura gli ha notificato la proroga delle indagini. E nemmeno quella è servito per fermarli. Gli inquirenti dicono che hanno continuato a raccogliere soldi, perchè questa è l’accusa che pesa su di loro: intascare mazzette per seppellire i morti, compiti non di loro competenza.

Lunedì alle 15.30 saranno ascoltati per l’interrogatorio di garanzia e non è escluso che possano avvalersi della facoltà di non rispondere dal momento che le difese dovranno prima leggere e digerire la corposa ordinanza di custodia cautelare. La difesa dell’operaio punterà sul fatto che l’indagato non può essere inquadrato come un pubblico ufficiale e dunque l’imputazione di ‘indebita percezione’ non può essergli contestata.

L’indagine vede coinvolte altre 14 persone, accusate di aver bypassato i canali tradizionali per seppellire i loro congiunti.

«Tutto avveniva nell’ufficio all'interno del cimitero, dove i tre ricevevano gli utenti colpiti dai lutti», ha spiegato qualche giorno fa il commissario Fabio Capaldo, «i quali, pur di dare una degna sistemazione ai propri defunti, accettavano di pagare in contanti le prestazioni richieste».

E dunque solo oggi si comprende il significato di quel cartello anomalo comparso a novembre, proprio a ridosso della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti.

Il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco di spiegare la situazione, del perchè non abbia rimosso i tre se sapeva cosa stava accadendo: «avrebbe potuto sollecitare la dirigenza a sostituire qualche elemento della “banda dei tre” con persona di maggior fiducia ed edotta sulla situazione in atto ma forse a Vasto vige il principio di inamovibilità di alcuni dipendenti»