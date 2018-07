San Giovanni Teatino. Case acqua: «tutti i controlli sono stati fatti, denunceremo consigliere M5S»

SAN GIOVANNI TEATINO. La società Maiba srl che gestisce le case dell’acqua di San Giovanni Teatino smentisce totalmente le dichiarazioni del consigliere comunale Mario Cutrupi (M5S) e assicura che tutte le analisi sono in regola: «le affermazioni di questo tipo sono totalmente infondate», spiega l’amministratore Massimo Di Muzio.

Sulla presunta assenza di verifiche periodiche la società spiega che il piano HACCP prevede controlli microbiologici semestrali: «la prima casa (presso Largo Wojtyla) è stata inaugurata il 5 marzo 2018, quindi i controlli sono calendarizzati nel mese di settembre. Le tre case successive sono state attivate nel mese di Aprile presso Corso Marconi, Piazza De Berardinis, Zona Dragonara, i controlli sono quindi calendarizzati per il mese di ottobre. Maiba S.r.l. in accordo con l’Amministrazione Comunale ha in ogni caso effettuato dei controlli poco dopo l’installazione.

Il 14 giugno in Corso Marconi, Piazza De Bernardinis, Zona Dragonara e siamo in attesa degli esiti dal laboratorio.

L’8 maggio per quella di Largo Wojtyla, esito negativo, dunque conforme all’erogazione».

GLI INTERVENTI ANNUALI

Cutrupi aveva poi detto che la società avrebbe dovuto effettuare 52 interventi annuali e circa 20 di sanificazione più cambio filtro e che all’appello mancano circa 15

interventi.

«Il cambio filtro con la sanificazione è quantificato in circa 20 all’anno secondo una statistica dei consumi, questo significa che un filtro addirittura, in base ai consumi, può durare anche meno di 20 giorni, ma nello stesso tempo può durare anche 45 giorni, i controlli vengono effettuati direttamente sul contalitri tramite i passaggi settimanali», specifica la società

Pure sulla presunta carenza di istruzioni, comunicazioni o informazioni la società smentisce: «sul lato sinistro di ogni casetta sono riportati i consigli per il corretto utilizzo dell’impianto.

MANCATA AFFISSIONE DOCUMENTI

Sulla mancata affissione dei risultati delle analisi la società spiega che la normativa non lo impone: «le analisi dell’acqua vengono effettuate come verifica e servono a controllare che i trattamenti e le manutenzioni siano effettuate correttamente, anche se talvolta, agiscono fattori esterni indipendenti dalla gestione, proprio per questo adottiamo strumentazioni, tecnologie e manufatti che impediscano questa problematica.

Cutrupi ha diffamato l’attività di Maiba S.r.l. attraverso svariati canali ad alta diffusione. Per questo la società si riserva di adire le vie legali per tutelare la propria immagine e reputazione».

la ditta rivendica il proprio operato senza macchie: «operiamo nel settore da oltre 18 anni, abbiamo ottenuto le certificazioni ISO 22:000 per la sicurezza alimentare e la ISO 9001 per la gestione della qualità e ritiene del tutto inammissibile che ci si permetta -

senza alcuna preparazione scientifica - di denigrare l'immagine di serietà e competenza che l'azienda ha faticosamente costruito in questi anni di attività».

Maiba spiega di essere a disposizione di ogni utente che voglia porre le proprie domande in ordine alla gestione, sicurezza e conformità normativa del prodotto offerto. Si può scrivere all’azienda direttamente, all’indirizzo maibacaseacqua@depuratorimaiba.it.