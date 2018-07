Canzano, si ribalta il trattore: muore schiacciato

CANZANO. L’ennesimo incidente fotocopia, L’ennesima morte per un trattore che si ribalta.

Questa volta la vittima è un giovane di 31 anni di nazionalità indiana dipendente di una azienda per allevamento di bovini.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 4 luglio 2018, a Canzano, in contrada Castellari.

Il trattore gommato di marca New Hollande per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Castelnuovo, si è ribaltato improvvisamente, il conducente ha perso il controllo del trattore e non ha potuto evitare di essere schiacciato dal mezzo che si è ribaltato più volte lungo una scarpata, terminando la corsa sulla sottostante strada comunale. L'uomo è rimasto schiacciato tra la cabina e il sollevatore.

Per estrarre il corpo dell’uomo deceduto sul colpo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare cuscini sollevatori ad aria compressa ed hanno fornito anche assistenza al personale sanitario del 118 di Teramo, durante tutta la fase del recupero del corpo che è durata alcune ore.

La salma è stata trasportata all'obitorio dell'Ospedale di Teramo. Successivamente, con l'impiego di un escavatore messo a disposizione dall'azienda agricola, si è provveduto a recuperare il trattore è trascinarlo fino alla rimessa dell'azien