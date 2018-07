Vasto, arrestati tre dipendenti comunali. Tra le accuse anche il vilipendio di cadavere  

VASTO. Questa mattina gli uomini del Commissariato di Vasto hanno arrestato tre dipendenti del Comune di Vasto che lavorano nel cimitero.

Una svolta dopo mesi di indagini, complesse ed articolate.

Ai domiciliari sono finiti il custode del cimitero Franco D’Ambrosio, 60 anni, il necroforo Antonio Recinelli, 65 anni e l’operaio Luisito Lategano Luisito di 45 anni: l’accusa per loro è di induzione indebita a dare o promettere utilità, in concorso, oltre che di vilipendio di cadavere ed altro.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, i tre che lavoravano al cimitero di Vasto, avrebbero messo su una vera e propria attività illecita in grado di fruttare loro denaro contante, noncuranti della normativa vigente in materia e utilizzando l’Ufficio Pubblico per il loro profitto personale.

L’attività illecita, spiegano gli inquirenti in una nota ufficiale, riguardava soprattutto le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione dei feretri.

I tre dipendenti inducevano gli utenti a pagare loro somme di denaro, anziché rivolgersi al servizio Patrimonio e Demanio del Comune, per il versamento delle tariffe previste dal regolamento.

Il tutto per lo più avveniva nell’Ufficio che si trova all’interno del Cimitero stesso, dove i tre ricevevano gli utenti colpiti dai lutti i quali, pur di sistemare i propri defunti, accettavano di pagare in contanti le prestazioni richieste ai dipendenti comunali.

I dipendenti pur di lucrare denaro liberavano loculi occupati: spostavano in urne cinerarie i resti dei defunti anche quando lo stato degenerativo non lo consentiva, oppure tumulavano cassette nello stesso loculo, a volte anche all’insaputa dell’utente.

Fondamentali per le indagini sono state le intercettazioni telefoniche, ambientali e video che hanno consentito di ricostruire la presunta attività illecita.

Il GIP del Tribunale di Vasto, su richiesta del Procuratore Capo della Repubblica, Giampiero Di Florio, ha emesso ordinanze di custodia cautelare, in regime degli arresti domiciliari.

Le indagini andranno avanti anche per accertare il danno patrimoniale subito dal Comune di Vasto.







«Nei confronti degli indagati», fa sapere il sindaco Francesco Menna, «saranno adottate tutte le iniziative e le misure disciplinari previste dalla legge. Tutti sono chiamati a svolgere il proprio ruolo e a collaborare con le Forze dell’Ordine e Magistratura per la legalità e la trasparenza».

Il sindaco assicura, inoltre, la cittadinanza che sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire al meglio i servizi cimiteriali.

«La scelta già fatta dall’Amministrazione Comunale per l’esternalizzazione va nella direzione di rendere migliori i servizi confermando sempre trasparenza e legalità», ha detto.