L’olio (quasi) ‘Italico’: un danno per consumatori e produttori. La battaglia parte dall’Abruzzo

ABRUZZO. Alcune industrie acquisteranno olio extravergine d’oliva a 4 €/Kg, ben al di sotto del costo medio di produzione regionale (5,50-6 €/Kg), da utilizzare per il progetto “Italico”.

Un progetto che, oltre ai costi, fa discutere perchè autorizza accanto all’olio extravergine di oliva 100% italiano, l’Italico ovvero una miscela di oli al 50% italiani (o poco di più) e per il restante stranieri, comunitari e non.

«L’accordo di filiera Coldiretti-Federolio non riconosce il giusto valore all’olio extra-vergine d’oliva abruzzese e serve a sdoganare le miscele di oli italiani con oli comunitari ed extracomunitari: daremo battaglia per tutelare la dignità dei produttori, il futuro del prodotto e la salute dei consumatori».

È una presa di posizione dura, senza sconti, quella di Luigi Di Giandomenico, Presidente della O.P. Capo Società Cooperativa Agricola p.a. Abruzzo di Pianella (PE).

Nel mirino il patto tra Coldiretti e Federolio presentato nei giorni scorsi a Roma.

Gravi, in particolare, sostiene Di Giandomenico, le parole del Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, secondo cui “il massimo del Made in Italy è quella industria che possa dimostrare che all’interno dei suoi blend c’è almeno il 50% di olio extravergine d’oliva italiano”

«Questa filiera è un fake che ha un unico obiettivo: uccidere la produzione olivicola italiana – ha tuonato Di Giandomenico -. È a rischio il futuro di migliaia di famiglie abruzzesi che vivono grazie all’eccellenza di questo prodotto, simbolo della dieta mediterranea».

«Alcune industrie, grazie a questa filiera farlocca, acquisterebbero olio extravergine d’oliva italiano a 4 €/Kg, ben al di sotto dei costi medi di produzione che in Abruzzo si aggirano intorno ai 5,50- 6 €/Kg - ha sottolineato Di Giandomenico -. Il nostro prodotto, simbolo del Made in Italy, emblema di storia e cultura del territorio, come si evince da interviste e dichiarazioni verrebbe utilizzato per sdoganare il progetto “Italico”, miscela di oli italiani con oli comunitari ed extracomunitari, tanto caro ad alcune aziende e ai vertici di Coldiretti».



«Ci opporremo con tutte le forze perché non possiamo consentire a Coldiretti e Federolio di mettere sul lastrico, attraverso la svendita dell’olio extravergine d’oliva, migliaia di olivicoltori abruzzesi», ha rimarcato Di Giandomenico.

«Invito i produttori, i consumatori e tutti i cittadini a sottoscrivere la petizione lanciata dal Consorzio Nazionale degli Olivicoltori a tutela dell’olio extravergine d’oliva italiano, dei produttori e della salute dei consumatori per lanciare un messaggio forte al Governo Nazionale affinchè prenda le distanze da questo attentato al Made in Italy», ha concluso il Presidente Luigi Di Giandomenico.





