Ruba smartphone costosi, scatta accusa di rapina

CHIETI. Deve rispondere di rapina impropria Timotei Ilie, il rumeno di 21 anni che nel pomeriggio del 30 giugno è stato arrestato dalla Polizia dopo aver rubato due smartphone molto costosi, per un valore complessivo di 1.800 euro, all'interno del negozio Mediaworld del centro commerciale Megalò di Chieti. Il giovane, che era stato portato in carcere, questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Chieti Andrea Di Berardino che, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei confronti del giovane l'obbligo di dimora ed ha fissato il processo per il prossimo 9 luglio. L'accusa di rapina è scattata perchè Ilie ha aggredito, strattonandolo, l'addetto alla sicurezza del centro commerciale che lo aveva fermato nei pressi dell'uscita, ben oltre la linea delle casse. I due smartphone, prelevati dall'espositore dopo aver disattivato il sistema di allarme, erano stati nascosti dentro un borsone schermato ma il centro commerciale è dotato di un sistema di sensori che permette di rilevare anche tali borsoni che di solito vengono usati per portare via oggetti rubati e privi della placca antitaccheggio. Il rumeno è difeso dall'avvocato Tullio Zampacorta.