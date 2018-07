San Giovanni Teatino, M5S denuncia: «controlli fantasma alle case dell’acqua»

SAN GIOVANNI TEATINO. La ditta fornitrice delle casette dell’acqua di San Giovanni Teatino avrebbe dovuto fare dei controlli periodici sull’acqua distribuita ma questi non sarebbero stati fatti. Ne mancherebbero all’appello almeno 15.

Lo ha scoperto il Movimento 5 Stelle che nelle scorse settimane aveva presentato un accesso agli atti per vederci chiaro sulle casette che distribuiscono l’acqua, sia liscia che gassata, ai cittadini.

L’iniziativa è nata per limitare fortemente il consumo di plastica e fa in modo che l’acqua pubblica (a pagamento) per il consumo alimentare sia a disposizione del cittadino ventiquattr’ore su ventiquattro.

Come ogni cosa, però, per quanto vantaggiosa e funzionale, deve avere la giusta manutenzione e la corretta sorveglianza da parte di chi ha fortemente voluto e creduto in questo progetto, l’amministrazione comunale.

«Qualunque cittadino, andando a rifornirsi di acqua, può notare la totale assenza di avvisi, comunicazioni o informazioni appesi sulle Case dell’Acqua», denuncia il consigliere comunale Mario Cutrupi.

Proprio questa mancanza ha messo in allerta molti, perché seppure si vuol dare fiducia all’Amministrazione comunale, i cittadini che vanno ad acquistare l’acqua nella Casa dell’Acqua hanno il diritto di sapere cosa stanno comprando e di conoscere la qualità dell’acqua che finirà sulle loro tavole.

I CONTROLLI

Leggendo i documenti il MoVimento 5 Stelle ha ricevuto in risposta ad un accesso agli atti generalizzato, emergerebbero delle mancanze a carico ditta fornitrice, Maiba s.r.l., con il tacito assenso del comune.

«L’amministrazione comunale aveva il dovere di controllare che tutto venisse svolto secondo contratto e, come andremo a vedere, così non è stato», spiega Cutrupi.

Nel bando pubblicato dal comune per l’assegnazione del suolo pubblico al fine di installare la Casa dell’Acqua, viene pattuito che il concessionario (Maiba s.r.l.) dovrà effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi dovranno poi essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli.

Ad oggi non solo le analisi chimico-fisiche e microbiologiche non sono state affisse dove dovrebbero, segnala il Movimento 5 Stelle, «ma dai documenti risulta che nessuna analisi è stata effettuata».

Inoltre nell’offerta della ditta Maiba s.r.l., approvata in una delibera comunale, la ditta si impegna ad effettuare diversi interventi di manutenzione 52 volte l’anno (una volta a settimana) e la sanificazione completa e la sostituzione del filtro 20 volte l’anno (una volta ogni 18 giorni) oltre alle analisi chimico-fisiche e microbiologiche una volta ogni sei mesi.

«Ad oggi nessun intervento è stato sottoscritto e nella documentazione ufficiale relativa a la casa dell’acqua non vi è traccia che siano stati effettuati», denuncia ancora Cutrupi.

«Gli interventi non effettuati si stimano essere all’incirca intorno a 15, oltre alle analisi non pervenute».

Con una interrogazione in Consiglio comunale il Movimento 5 Stelle chiederà all’Amministrazione comunale cosa aspetta a far valere il proprio ruolo di garante e di controllare il corretto funzionamento dell’accordo preso con la Maiba s.r.l..