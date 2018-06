Malore in spiaggia, muore 62enne a Montesilvano

MONTESILVANO. Un uomo di 62 anni e' morto oggi mentre era sotto una palma dello stabilimento balneare 'Smeraldo' di Montesilvano. L'episodio e' accaduto all'ora di pranzo. L'uomo, originario della citta' adriatica, aveva da poco finito una partita di beach volley ed era in spiaggia quando ha accusato un malore.

I bagnini, insieme ad un medico e ad un infermiere presenti in spiaggia, hanno subito iniziato a rianimarlo, anche con l'ausilio di un defibrillatore di cui lo stabilimento e' dotato. All'arrivo del 118, giunto sul posto con l'ambulanza medicalizzata di Montesilvano, le manovre rianimatorie sono proseguite, ma per il 62enne non c'e' stato niente da fare.