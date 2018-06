Terremoto, D’Alfonso all’attacco: «mio emendamento bocciato da senatori pigri e scelti a caso»

L'AQUILA. «Il 'no' della Commissione è motivato da una carenza dal punto di vista normativo agli emendamenti presentati, ci sarà una proposta da parte del governo in linea con le norme europee e ovviamente con una risposta certa».

Così il sottosegretario ai beni culturali e al turismo, il pentastellato abruzzese Gianluca Vacca, commentando la bocciatura nella commissione speciale del Senato degli emendamenti sulla vicenda delle tasse sospese dopo il sisma a imprese e professionisti e richieste dalla commissione europea, al termine della visita nel centro storico dell'Aquila, la prima istituzionale dopo la nomina come uomo di governo, unico rappresentante abruzzese.

La vicenda sta provocando polemiche e preoccupazioni tra gli imprenditori e le partite iva, circa 350, chiamati a restituire circa 100 milioni di euro attraverso cartelle esattoriali notificate e per ora prorogate a dopo l'estate.

«C'è un impegno del governo ad affrontare la problematica a breve, dando delle risposte compatibili con la normativa europea», assicura Vacca.

E su questo punto interviene anche il senatore Primo Di Nicola: «questo Governo, a differenza dei suoi predecessori, non ha lo scopo di mettere pezze qua e là al solo fine di guadagnare voti in vista delle prossime elezioni. Noi siamo al fianco dei cittadini e i loro problemi li vogliano risolvere davvero. Già nelle prossime settimane, presenterà una soluzione definitiva e coerente con la normativa europea che avrà lo scopo di sanare tutto ciò che il Pd ed i suoi predecessori non sono stati capaci di fare prima. E lo farà attraverso le misure necessarie con il quale tutte le aziende coinvolte nella vicenda, e ripeto tutte, saranno davvero tolte dall'imbarazzo della richiesta di restituzione degli aiuti statali ricevuti».

SENATORI DISTRATTI

Intanto oggi il presidente-senatore Luciano D’Alfonso ha annunciato che il Pd ripresenterà l'emendamento alla Camera dei Deputati ma si vuole anche accertare, «attivando un giurista già individuato, chi ha omesso di fare la notifica poiché non può essere che l'omissione della notifica, che toccava a figure dell'ordinamento governativo italiano, alla fine costituisca un gravame per le imprese danneggiate».

Obiettivo dell'emendamento è quello di innalzare la soglia del 'de minimis' da 200mila a 500mila euro.

«Per un problema di questo tipo - sottolinea D'Alfonso - la soluzione è la norma, non l'ordine del giorno o la bonomia dell'occuparcene dopo. Il Senato non ha votato poiché alcuni senatori sono stati nei fatti pigri e non hanno avuto una consapevolezza all'altezza, forse perché scelti a caso. Dobbiamo assolutamente ricreare una condizione di consapevolezza, che quando c'è un problema grave la soluzione è grave, è rilevante ed è quella della norma. Ci sono questioni che sono al di fuori dell'appartenenza partitica. L'emendamento consentirebbe di risolvere il problema per il 90% dei soggetti giuridici interessati».



CASTALDI CONTRO D’ALFONSO

Ma la conferenza stampa di oggi di D’Alfonso ha suscitato perplessità in un altro senatore abruzzese, il vastese Gianluca Castaldi che parla di «scenetta grottesca».

«La parte comica è che il senatore-presidente ci accusa di colpe dovute al suo stesso partito. La parte tragica è che, purtroppo, a farne le spese sono stati gli abruzzesi. D'Alfonso dice testualmente che “non si può pensare ad una soluzione dopo, quando il problema è adesso”.

D'Alfonso (Pezzopane&Paolucci) omette (omettono) di dire che il Pd è al governo dal 2011.

Omette di dire che il decreto terremoto è una legge last minute, fatta a maggio scorso dal governo Gentiloni, messa insieme frettolosamente all'ultimo momento, con soli due articoli, un raggio di azione limitatissimo, date di scadenza messe a macchia di leopardo».

Castaldi spiega che in Commissione speciale è stato fatto «un grande lavoro per migliorare e ampliare, per quanto possibile, gli effetti del decreto, per riallineare le date delle proroghe, per dare più tempo a chi è in difficoltà. E abbiamo ascoltato e accolto, quando ragionevoli e utili, le proposte dell'opposizione».

«ERA UN EMENDAMENTO INATTUABILE»

«D'Alfonso fa l'offeso perché abbiamo rifiutato un suo emendamento. Motiva il rifiuto con un nostro “difetto di capienza di comprensione”», continua Castaldi.

«Abbiamo invece compreso benissimo che D'Alfonso ha presentato un emendamento inattuabile per farselo rifiutare e poi potersene lagnare. Fa confusione fra il terremoto del 2009 e quello del 2016, che omette di dire che l'Europa considera aiuti di Stato la riduzione delle restituzioni».