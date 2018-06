Da venerdì 29 giugno al Parco Di Cocco torna l’IndieRocket

PESCARA. Da venerdì si balla al Parco di Cocco con il festival dedicato alla musica indipendente. La quindicesima edizione della tre giorni abruzzese coinvolgerà tutta la città con musicisti dai cinque continenti, concerti in anteprima nazionale, attività all'aria aperta, laboratori e una speciale caccia al tesoro in realtà aumentata.

Musicisti dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Ghana e dall'Australia, stelle di YouTube da milioni di visualizzazioni, performance artistiche, laboratori e installazioni inedite.

Il festival è stato presentato con una conferenza stampa- concerto nella sala giunta del Comune di Pescara. Presenti l'assessore alla cultura Giovanni Di Iacovo e i rappresentanti dell'associazione IndieRocket. Ai suoni il duo electropop Ramilléte Blonda (Marco Mazzei e Marco Pizii).

LE ATTIVITÀ COLLATERALI

Non solo musica: sono infatti numerose le attività pensate per grandi e piccini, tra laboratori di circo acrobatico, yoga e mindfulness, presentazioni di fumetti, mostre fotografiche e happening di arte contemporanea.

Il 30 giugno anche una grande caccia al tesoro multimediale tra QR code misteriosi da decifrare con lo smartphone ed enigmi da risolvere attraversando la città in bici: la caccia avrà come tema “Segui lo scoiattolo”, dall'animale simbolo del festival, e prenderà il via alle 9 in piazza Salotto per chiudersi al Parco Di Cocco alle 19.

LE CONVENZIONI

Centrale, anche per l'edizione 2018, la tematica ambientale. Chiunque si presenti al festival munito di biglietto del treno regionale potrà beneficiare di uno sconto del 20% sull'acquisto del merchandising di IndieRocket. Inoltre, grazie agli accordi con Confcommercio (Sindacato Balneatori e Federalberghi) chiunque si sposti con i treni regionali per raggiungere Pescara e Montesilvano o possieda un abbonamento regionale per l'Abruzzo in corso di validità può usufruire di un 50% di sconto sul noleggio giornaliero delle attrezzature balneari come ombrellone, sdraio, sedia e del rimborso integrale del prezzo del biglietto del treno (fino a 25 euro) per una notte in albergo. IndieRocket, infine, aderisce a Club Sharing, un servizio per la condivisione delle automobili - il car sharing, appunto - che mette in contatto chi offre e chi cerca passaggi, per percorrere insieme il tragitto verso Pescara, riducendo il numero delle auto in circolazione e, di conseguenza, le emissioni.

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 29 giugno al Parco di Cocco con l'esercitazione di circo acrobatico a cura di Michela Marrone di Molino Elettrico Lab per proseguire con il laboratorio musicale di Osvaldo Bianchi (ore 15.30).

Alle 17.30, uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe con “Dogs at play”, percorso didattico di socializzazione fra cani e padroni a cura di Gigi D'amico.

Alle 18 Marco Taddei e Simone Angelini presenteranno i fumetti "Anubi" e "Horus" (Coconino Press). Alle 21 si inizia con la musica dal vivo: attesissimi i concerti del rocker statunitense Ron Gallo – “il nuovo Jack White” per The Guardian – e dei We Are Scientists, duo newyorchese che ha collezionato milioni di visualizzazioni su YouTube con i suoi ironici video. Sul palco principale anche i BellRays della cantante Kekaula, già voce dei Basement Jaxx, il sestetto belga Phoenician Drive mentre sul palco Collinetta, va in scena la selezione musicale di Fabio Nirta.

Si prosegue sabato 30 giugno sempre al Parco di Cocco: alle 15.30 tornano gli allievi di circo acrobatico mentre alle 16 si inaugura la mostra “Randstad1969” a cura di CivicoZero e il gruppo di lettura “La guerriglia reading” dedicato al futurismo. Alle 17.30, ancora Gigi D'Amico per il secondo appuntamento con l'educazione cinofila, mentre in contemporanea si svolgerà la lezione di yoga e tai chi “Il respiro del parco” con Marta Spina del Centro Studi Wushu Kungfu Taresco e Alessandra Isidoro di Abruzzo Mindfulness. Dalle 20, largo alla musica elettronica con la performance audiovisiva del produttore londinese Rival Consoles; l'anteprima nazionale del live di Cristalli Liquidi; il set del trio cinese Re-TROS che vanta un debutto in collaborazione con Brian Eno; l'unica data italiana dei Benin City, giovani promesse del Regno Unito. E ancora, AK/DK da Brighton e i talenti nostrani Andrea Mi, BeWider e The Delay In The Universal Loop.

L'ultimo giorno di IndieRocket si apre sempre al Parco Di Cocco con il terzo appuntamento targato Molino Elettrico Lab (ore 15.30), seguito dalla presentazione del progetto Photovoice "Oltre il CAS" con i ragazzi dei centri d'accoglienza di ARCI Pescara. Prosegue inoltre la mostra “Randstasd1969” alle 16, in contemporanea al laboratorio musicale curato da Osvaldo Bianchi.

Alle 17 è la volta di “Condividi la tua arte”, happening di arte contemporanea a cura di Daniela Pietranico, mentre alle 17.30 torna “Dogs at play” di Gigi D'Amico.

Alle 18.40 si parte con la musica per una serata conclusiva all'insegna dei ritmi dall'antico continente e della world music, con la direzione artistica di Go Dugong: attesissime le performance dell'ensemble congolese KOKOKO! per una data in esclusiva italiana; il live dei Dirtmusic, superband dell’ex Bad Seed Hugo Race con Chris Eckman dei The Walkabouts e Murat Ertel di Baba Zula. E per finire, le esclusive nazionali del duo berlinese Africaine 808 e del producer ghanese Dj Katapila, l’afrofuturismo di Dj Khalab e i beat di Deliuan.