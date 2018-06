Rigopiano, 18 anni prima della tragedia la prima omissione fatale

FARINDOLA. La valanga che ha travolto l’hotel di Rigopiano è arrivata a valle il 18 gennaio 2017, ma la sua potenza distruttiva è montata piano piano.

Gli inquirenti sostengono di aver trovato il primo tassello che ha innescato il pericolo e risalirebbe al 18 marzo del 1999, 18 anni prima della morte delle 29 persone rimaste intrappolate nell’hotel Rigopiano.

Che cosa avvenne quel giorno?

La guida alpina Pasquale Iannetti redasse la relazione in cui parlava dei rischi valanghe a Farindola e «non aver messo a conoscenza il Coreneva» da quanto lui scritto «è la prima omissione che ha innescato la tragedia».

Iannetti in quel report denunciava la possibilità di valanghe nell'area di Rigopiano, individuando come punto critico il piazzale del rifugio Acerbo, a meno di cento metri dal resort sepolto dalla neve 18 anni dopo.

Dopo un sopralluogo Iannetti si accorse del rischio e lo comunicò.

Eppure nulla successe.

Anzi, dopo si autorizzò anche l'ampliamento dell'hotel, procedura anche questa viziata da diversi vulnus.

Su questo punto gli investigatori segnalano che l’ex sindaco di Farindola, Antonello De Vico, (in carica dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014) davanti gli inquirenti avrebbe mentito e tentato di screditare Iannetti asserendo che dovesse essere il tecnico ad inoltrare la relazione al Coreneva.

«Iannetti doveva sapere più di me della legge Regionale, avrebbe lui dovuta mandarla al Coreneva», ha tentato di difendersi l’ex primo cittadino davanti al procuratore Serpi nell’interrogatorio di fine 2017, «oppure dirmi a me mandala al Coreneva, perché lui aveva le competenze per individuare questo e se me l’avesse detto e me l’avesse fatto capire all’epoca, per come sono stato negli anni, che pur da Farindola ho tenuto attenzioni da ogni punto di vista con energia, avrei... non lo sapevo, nessuno me l’ha detto, ho fatto quello che ho ritenuto importante fare, cioè lui mi diceva di mandarla alle Province e al Parco io ho aggiunto la Prefettura».

«La legge non ammetta ignoranza», chiude l’informativa della Forestale, riconoscendo l’omissione dell’ex sindaco.

ALTRE BUGIE O IMPRECISIONI

Ma non è l’unica ‘imprecisione’ di De Vico detta davanti ai magistrati e scoperta dai carabinieri forestali nel corso delle indagini.

L’ex sindaco durante l’interrogatorio ha dichiarato, infatti, di non aver più convocato la commissione comunale valanghe poiché non aveva più ricevuto avvisi di pericolo valanghe né dalla Prefettura nè dalla locale Stazione del Corpo Forestale.

E’ vero? Non è vero?

Secondo le verifiche fatte dagli inquirenti è vero che la Prefettura non diramò avvisi in cui si segnalava la necessità di attivare la Commissione Comunale Valanghe per circa 10 anni, dal 2005 al 2015.

Ma il Comando Stazione della Forestale di Farindola, invece, durante la legislatura di De Vico (2009-2014) inviò ben 3 fax al Comune per allertare del pericolo valanghe «ma lo stesso sindaco comunque omise di convocare la commissione», si segnala nell’informativa.

Un primo avviso arrivò il 6 marzo del 2010, un secondo il 5 febbraio 2012 e il terzo il 9 febbraio 2013. Tutti, a quanto pare, ignorati.

LA RELAZIONE TECNICA

De Vico ha anche detto di non aver mai saputo della relazione del Geologo Angelo Iezzi. Quel documento di 49 pagine datata 2001 parlava di rischio valanghe a Rigopiano: è il documento al centro della parte dell’avviso di garanzia che riguarda il Prg di Farindola, avviato nel 1996 e mai approvato.

La relazione del geologo individua i «settori sottoposti a tutela» di Farindola e tra questi c’è Rigopiano.

Ma De Vico ha detto di non aver mai saputo di quel documento.

Secondo la sua versione quel dossier di quasi 50 pagine sarebbe «rimasto sempre confinato all’organo tecnico» ovvero ad Enrico Colangeli e di aver appreso di tale atto solo dalle indagini.

«La vicenda geologica a noi non è stata mai portata in valutazione, noi parte amministrativa», ha detto De Vico davanti agli inquirenti, «mai abbiamo incrociato il geologo Iezzi in queste riunioni di lavoro, mai abbiamo parlato di geologia, è rimasta confinata logicamente alla sfera tecnica in cui il Geologo Iezzi era un... un consulente nominato da Romanelli (l’ingegnere incaricato dal Comune di redigere il Prg, ndr), il quale quindi aveva il dovere di raccogliere le evidenze geologiche e i relativi presunti rischi e formulare poi un Piano Regolatore all’Ufficio Tecnico che aveva poi il compito di istruirli e portarli alla nostra attenzione. In questo percorso che ritengo sia stato fatto nulla è emerso di... di pericoloso in chiave geologica».

Ma su questo punto è stato smentito dall’ingegner Romanelli che a verbale, durante il suo interrogatorio ha detto : «gli elaborati del redigendo prg sono stati sempre resi noti all’ufficio tecnico ed ai vari amministratori».

IL BLOCCO DEL PRG

Sempre De Vico nel suo interrogatorio ha anche riferito sul blocco dell’iter di

approvazione del nuovo Prg di Farindola affermando che dall’anno 2004 all’anno 2008 l’ iter è stato sospeso poiché la Regione Abruzzo aveva in approvazione il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) che si intersecava con l’approvazione del nuovo PRG .

Ma secondo gli inquirenti su questa argomentazione «la difesa del De Vico risulta labile poiché il blocco della redazione del nuovo PRG di Farindola a causa del PAI avrebbe riguardato gli anni 2004-2008 ovvero la legislatura del sindaco Giancaterino».

Il nuovo PRG di Farindola tuttavia è stato depositato in data 21/09/2011 sotto l’ennesimo mandato di sindaco di De Vico ed il PAI era stato ampiamente approvato».

Alessandra Lotti