Pedopornografia: 1000 file in casa, arrestato docente in Abruzzo

L’AQUILA. Un insegnante di musica di 49 anni è stato arrestato dalla polizia postale di Pescara su disposizione del gip dell'Aquila perche' trovato in possesso di ingente quantita' di materiale pedopornografico.

In casa dell'uomo, residente nel litorale abruzzese, sono stati trovati circa 1000 file di foto e film ritraenti minori, alcuni in tenera eta', coinvolti in attivita' sessuali con adulti. Nel materiale sequestrato anche una fotografia ritraente una delle allieve del corso di musica.

Per l'insegnante sono stati disposti i 'domiciliari' con l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione dell'Autorita' Giudiziaria e di non avere contatti telefonici o telematici con persone diverse dai familiari conviventi.

La misura si e' resa necessaria per quella che gli inquirenti hanno definito una "spiccata inclinazione pedofila" e anche per il lavoro dell'uomo che lo metteva in costante contatto con minorenni.