San Giovanni Teatino, allagato il cantiere del nuovo centro commerciale di via Po

SAN GIOVANNI TEATINO. Ieri mattina l'assessore all'urbanistica Ezio Chiacchiaretta, insieme ai Dirigenti dei lavori pubblici e dell' urbanistica, hanno eseguito un sopralluogo nel cantiere del nuovo centro commerciale che si sta realizzando in via Po angolo via Caravaggio.





Dopo le piogge degli scorsi giorni, infatti, si sono verificati allagamenti nelle zone circostanti che dimostravano l'insufficiente organizzazione e regimentazione delle acque meteoriche. All'impresa costruttrice è stato contestato un carente sistema di smaltimento delle acque piovane che avrebbe provocato la situazione di disagio nelle aree circostanti.

«Come Comune - ha dichiarato l'assessore Chiacchiaretta - abbiamo chiesto degli interventi immediati sulla canalizzazione delle acque, onde evitare di intraprendere iniziative da parte dell'amministrazione comunale. Ipotesi tra l'altro subito accantonate grazie alla disponibilità dimostrata da una direzione dei lavori che ha attivamente e proficuamente collaborato con i nostri tecnici per risolvere il problema» .

Nella stessa giornata di ieri, infatti, è arrivata a Palazzo di Città la comunicazione, da parte dell'impresa, dell'avvio degli interventi richiesti per realizzare nuove e più efficaci opere di regimentazione delle acque.

Gli uffici annunciano che continueranno a monitorare la situazione per evitare il ripetersi di nuovi disagi.