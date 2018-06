Querce via delle Fornaci, c’è un progetto alternativo per salvare le piante

PESCARA.Ieri si è riunita la commissione consiliare per discutere la presentazione del progetto alternativo da parte dei cittadini residenti e delle associazioni coinvolte per salvare le due Roverelle (querce) di via delle Fornaci.

Alla presenza dei consiglieri, del presidente Piernicola Teodoro e dalla vicepresidente Tiziana di Giampietro, gli architetti di Italia Nostra Palladini e Ferretti hanno presentato le modifiche da apportare al progetto originario per riqualificare la strada mantenendo in vita il patrimonio arboreo.

In sostanza le modifiche, che non implicano alcun aumento di spesa rispetto al progetto originario, apporterebbero miglioramenti alla sicurezza della strada istituendo un senso unico, il marciapiede e l’inizio di una pista ciclabile che potrebbe essere integrata (in un secondo momento) in un progetto già previsto e finanziato.

In questo modo, spiegano dal comitato, si creerebbe «un vero e proprio “corridoio verde delle roverelle” tutto ciclabile a partire dalle due querce di strada delle Fornaci per continuare su via Carlo Alberto dalla Chiesa toccando numerosi parchi e la scuola».

Inoltre la presenza di un fosso interrato (prosecuzione storica di strada delle Fornaci su via Acqua Corrente) permetterebbe di creare un comodo anello ciclabile istituendo un vero e proprio asse fra lungomare, strada parco e strada delle fornaci passando per il campo da calcio di Zanni.

Sempre nella giornata di ieri Conalpa ha richiesto al Comune, ai Carabinieri Forestali, alla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici dell'Abruzzo e alla Regione l’inserimento delle due roverelle fra le piante monumentali.

Questo perchè, spiegano dal Comitato, «citando il prof Tammaro, docente dell’università de L’Aquila- “le piante evidenziano un germoplasma prezioso, puro e non ibridato presentando un elevato vigore germinativo non riscontrato in altre querce con specifiche del territorio pescarese e zone limitrofe. Le querce e l’alloro di questa zona, sono pertanto come frammenti di un vaso antico; oltre ad essere preziosi per la loro biodiversità floristica, testimoniano di questi ecosistemi forestali collinari perduti ed ormai solo archeologicamente rintracciabili».

Intanto continua e aumenta il sostegno dei cittadini di Pescara favorevoli al mantenimento in vita delle querce di via delle Fornaci: raggiunta quota 1000 firme in pochissimi giorni.