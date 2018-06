Manoppello. Auto in panne fra le barriere del passaggio a livello

MANOPPELLO. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14 a Manoppello dove una vettura è rimasta in panne per un problema al cambio fra le due barriere abbassate del passaggio a livello per l'arrivo di un treno.



Immediatamente gli occupanti, dopo aver tentato di spostare inutilmente la vettura, hanno abbandonato il mezzo mentre nel frattempo sono arrivati sul posto gli agenti della polizia stradale del Distaccamento di Piano d'Orta (Pescara) che hanno immediatamente contattato la Rete di Trenitalia per fermare il treno a distanza di sicurezza e poi tentato di trainare e spostare l'auto ferma tra le due barriere.



Subito dopo aver spostato il mezzo, è stato fatto transitare il treno a velocità ridotta a ridosso delle barriere.