Rapina supermercato, arrestato dai carabinieri di Pescara

PESCARA. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, a seguito di una celere attivita' d'indagine, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Pescara su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha pienamente condiviso le risultanze investigative prodotte dai militari, Davide Di Dorotea, 28enne, senza fissa dimora, pregiudicato, ritenuto responsabile della rapina commessa lo scorso 8 giugno ai danni del supermercato "De Co'" di via Rigopiano.

L'uomo, a volto scoperto ed armato di pistola - risultata poi una pistola scenica utilizzata per la realizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, fedele riproduzione di una Beretta 92 FS analoga a quella in uso alle forze di polizia - ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale e, dietro minaccia, si e' fatto consegnare dalla cassiera l'incasso presente nel registratore pari a 250 euro dandosi poi alla fuga a piedi per le vie limitrofe. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso, tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, di individuare il reo, gia' noto ai militari, che hanno da subito rivolto verso di lui le loro attenzioni; terminate le formalita' di rito, e' stato ristretto presso la locale Casa Circondariale.