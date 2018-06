Pescara, Massimo Ranieri chiuderà la Festa di Sant’Andrea

PESCARA. Scalda i motori la Festa di Sant’Andrea 2018 dal 27 al 30 luglio prossimo.

Tanta tradizione, la devozione e il rito per il Santo protettore della Marineria cittadina e un ospite d’eccezione qual è Massimo Ranieri, per chiudere i tradizionali 4 giorni di festa, che mettono insieme Comune di Pescara, Comitato parrocchiale della festa, Associazione Armatori e Flag.

Ieri la presentazione in Sala Giunta con l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi, il presidente della Commissione Turismo Riccardo Padovano, don Carlo Mattei e Marino Padovani, presidente e vice del comitato parrocchiale, Massimo Di Francesco e Elio Maione, altri motori organizzativi dell’evento, nonché Massimo Camplone per l’Associazione Armatori e organizzazione.

Cuzzi è stato chiaro: « obiettivo di tutta la squadra è organizzare un evento che possa segnare la tradizione religiosa e rappresentare anche un momento turistico per la città, che entra nel vivo delle grandi manifestazioni di luglio. Ci siamo messi al lavoro insieme, in sintonia e accordo, per valorizzare l’aspetto prettamente religioso e l’intrattenimento della festa. Non poteva mancare l’apporto della marineria che è l’anima di questo evento da sempre. Per celebrare al meglio l’edizione 2018 sul palco dell’Arena del Mare salirà Massimo Ranieri, un grande nome della canzone italiana e un concerto da non perdere. L’evento sarà gratuito, ma per sostenere gli sforzi di tutti gli organizzatori, è prevista anche la possibilità di prenotare la poltrona di fronte al palco, dove ci sarà un settore per 1.000 posti a sedere a pagamento, al prezzo popolare di 25 euro, con biglietti acquistabili da mercoledì alle 10 su Ticket One o Ciao Ticket e nelle rivendite».

Si tratta di uno spettacolo grande, che si chiuderà anche con una speciale e spettacolare versione dei fuochi d’artificio sul mare, che prenderanno vita sulla diga foranea, ad opera di due ditte maestre di Pratola Peligna.

«Aspettiamo una grandissima massa di persone per questa festa che lo scorso anno siamo riusciti a portare alla ribalta nazionale attraverso la trasmissione Linea Blu e sotto l’egida del Flag Costa di Pescara. Quest’anno ci sarà un importante rilancio, nonché una congiunzione con un altro evento che il sabato 28 luglio si svolgerà allo stadio del Mare, il concerto gratuito di Raphael Gualazzi che si svolgerà allo Stadio del Mare. La riviera nord sarà dunque tutta in festa e per l’occasione faranno tornerà ad essere una lunga isola pedonale che dalla Nave di Cascella arriverà fino al palazzo Inps, alla fine di via Gobetti».

Il sabato sera ci sarà il concerto della Banda Militare, che la domenica mattina accompagnerà il Santo all’imbarco.

«La Festa è una bella esperienza – aggiungono don Carlo Mattei e Marino Padovani, presidente e vice del comitato parrocchiale – la storia di Sant’Andrea è bella da essere vissuta e conosciuta, per questo invitiamo i visitatori a godere la festa, ma venire a trovare il Santo anche nella chiesa da cui tutto parte».