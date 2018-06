Accoltella fidanzato per gelosia: denunciata romena a Sulmona

SULMONA. Ha rischiato di finire in tragedia una lite furibonda esplosa ieri sera, intorno alle 20, tra due fidanzati, conviventi e residenti in un appartamento in piazza Garibaldi.

Ad avere la peggio è stato lui, venticinquenne sulmonese, accoltellato dalla fidanzata, una diciannovenne di origine romena.

A scatenare la lite sarebbe stata la gelosia della ragazza. Quando il fidanzato è rientrato a casa la romena avrebbe chiesto spiegazioni su dove fosse stato, non nascondendo sospetti: dalle domande insistenti della donna sarebbe esplosa la lite.

A quel punto, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la fidanzata avrebbe colpito il giovane all'addome, con un coltello. Immediatamente il ragazzo è corso in ospedale, dove è stato medicato nel pronto soccorso. Per fortuna il colpo sferrato dalla fidanzata non ha avuto conseguenze gravi procurando una ferita lieve, con prognosi di dodici giorni. La donna è stata denunciata dalla Squadra anticrimine del Commissariato di Sulmona per lesioni aggravate dall'uso dell'arma.

Nella tarda serata, dopo la segnalazione d'ufficio venuta alla polizia dai medici del pronto soccorso, Vigili del Fuoco e Polizia si sono recati nell'abitazione di piazza Garibaldi per un sopralluogo. Nell'appartamento della coppia sono state trovate ancora tracce di sangue, così come è stato ritrovato anche il coltello utilizzato per l'aggressione, naturalmente sequestrato. Per ulteriori accertamenti e per fare piena luce sull'episodio di violenza indagano ora gli uomini della squadra anticrimine della Polizia.