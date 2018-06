Due feriti in due incidenti tra Pescara e Spoltore

PESCARA. Un giovane di 22 è rimasto ferito in modo serio nella mattinata di oggi a Pescara in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 6 in via Barco a Spoltore, e al confine con via Prati che ricade nella zona dei Colli di Pescara.

Il 22enne, che era alla guida di un'auto, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, andandosi a schiantare violentemente contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia che stanno ricostruendo l'accaduto. Il ragazzo è stato ricoverato per un politrauma nel reparto di Chirurgia del Santo Spirito con una prognosi di trenta giorni.

Un altro incidente è accaduto alle tre sempre della notte scorsa in via Monte Faito dove un giovane di 36 anni del posto, che era a bordo di una moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, andando a finire prima contro il marciapiede e poi contro un'auto in sosta.

Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito nel vicino ospedale per delle fratture. Anche in questo caso indagano i militari dell'Arma.