Sconti e regali perché carabiniere, condanna per concussione

TERAMO. Ha approfittato in più occasioni, del suo ruolo e della divisa che indossava per farsi consegnare generi alimentari, occhiali e un casco da motociclista senza pagarli o pagandoli a un prezzo molto più basso del reale valore: protagonista della vicenda un brigadiere di 50 anni, Fiorenzo Boccuzzi, condannato dal Tribunale di Teramo a quattro anni e sei mesi di reclusione per concussione; come pena accessoria è stata inflitta all'uomo l'interdizione dai pubblici uffici. All'epoca dei fatti contestati l'uomo era in servizio presso il nucleo radiomobile di Teramo: successivamente venne sospeso dal servizio. Il collegio giudicante ha condannato Boccuzzi, assistito dall'avvocato Gianni Falconi, per due dei quattro capi di imputazione che gli venivano contestati - quello relativo alla presunta concussione nei confronti di alcuni fornai e di un elettricista - mentre è stato assolto perché il fatto non sussiste dagli altri due capi di imputazione relativi ad episodi che interessavano il titolare di un negozio di moto e un ottico.

Il pm Luca Sciarretta, titolare del fascicolo, aveva chiesto per Boccuzzi la condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione.