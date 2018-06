Passa il treno, passaggio a livello aperto nel centro del paese

SAN GIOVANNI TEATINO. Il treno sfreccia velocissimo ma il passaggio a livello è aperto incredibilmente. Non si tratta di una zona periferica o isolata ma del centro del paese e all’ora di punta.

L'architetto Assunta Di Tullio, responsabile del settore III (Lavori pubblici/tecnico manutentivo) del Comune di San Giovanni Teatino, su richiesta del Sindaco Luciano Marinucci, ha inviato con urgenza a Rete Ferroviaria Italiana - Direzione regionale Marche la "segnalazione del gravissimo malfunzionamento del passaggio a livello in Corso Italia".

L'episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 9, come confermano le numerose segnalazioni pervenute all'ufficio dell'architetto di Tullio ed è stato documentato con foto e video sui social.

Il passaggio a livello di Corso Italia è rimasto a lungo abbassato, per poi alzarsi improvvisamente non appena un treno ha iniziato a transitare nel tratto interessato. Fortunatamente nessuna vettura o pedone aveva cominciato l'attraversamento dei binari, allertati anche dai continui segnali acustici del macchinista del treno che, evidentemente, si era accorto in tempo del guasto.

Nella segnalazione del Comune di San Giovanni Teatino «si chiede di verificare e rimuovere immediatamente le cause di tale gravissimo inconveniente tecnico e di riferire in merito».