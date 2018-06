Immigrazione, 64% italiani favorevoli ai porti chiusi

ROMA. Cambia lo sguardo degli italiani verso l'immigrazione e la gestione degli sbarchi, complice probabilmente la vicenda della nave Aquarius, respinta dal governo italiano e ora in viaggio verso la Spagna dove sbarcheranno le centinaia di migranti a bordo.

E cambia anche nel centrosinistra.

Lo rivela un sondaggio Swg realizzato nei giorni scorsi: il 64% degli intervistati ha detto di essere d'accordo con l'ipotesi di un blocco navale per fermare o ridurre il flusso di migranti in arrivo in Italia.

Un anno fa i favorevoli erano il 59%. E tra i 'sì' di oggi, il 33% sono elettori del Pd, uno su tre. Percentuali 'bulgare' per chi vota Lega (93%), Forza Italia (86%) e 5 Stelle a quota 75%. Sono alcuni dati di un sondaggio che come spiega Enzo Risso, direttore scientifico della società di sondaggi, mostra come è cambiato l'approccio di apertura o chiusura degli italiani verso l'immigrazione: "Quindici anni fa la metà del Paese era disponibile ad accogliere gli immigrati, ora ci troviamo con quasi il 70% che è per politiche di chiusura".

Altra domanda del sondaggio riguarda l'ipotesi di un blocco totale all'ingresso di migranti: il 60% del campione ha detto di essere favorevole, il 31% no.

Rispetto al totale, gli elettori Dem sono il 24% contro il 90% di chi è vicino alla Lega, il 76% al partito di Berlusconi e il 67% al Movimento di Beppe Grillo.

"E' una domanda che tende a spaccare - commenta Risso - ma dimostra un processo lento, iniziato nel 2003 e che si sta consolidando. Nel 2013 la metà degli italiani era per una forma di apertura o accoglienza degli immigrati. Da lì in poi si va verso forme di chiusura più netta".

Lo dimostra il fatto che il 54% di intervistati ha detto di essere per una politica sull'immigrazione più orientata alla chiusura, il 25% pro apertura. E tra i primi, il 20% si riconoscono nel Pd, il 92% nella Lega, l'83% hanno votato Forza Italia e il 63% M5s. Il sondaggio è stato realizzato con i metodi Cati, Cawi e Cami su un campione di 1500 persone.

GARANTE: «CENTRI SCADENTI, POCA TRASPARENZA»

Calano gli ingressi, i trattenimenti e i rimpatri aumentano.

Un trend destinato a crescere alla luce delle riforme in discussione in sede europea, che, a partire dalla proposta del nuovo regolamento di Dublino, confermano "la volontà della Commissione Ue di attribuire ai luoghi di frontiera (e quindi hotspot e Cpr) un ruolo di filtro, con la prevedibile conseguenza che in tali luoghi arriverà a concentrarsi un alto numero di cittadini stranieri, anche privati della libertà personale, in attesa di un potenziale rimpatrio forzato". E' il quadro sui migranti tracciato nella relazione sull'attività 2017 dal Garante dei detenuti e delle persone private delle libertà, che su questo tema ha specifiche competenze: 7 le visite effettuate negli hotspot. Il report è stato appena presentato al Parlamento; 380 pagine dedicate alle carceri, ma anche ai luoghi in cui transitano gli immigrati che giungono in Italia: l'anno scorso sono stati 119.369, tra loro 13.121 donne e 17.337 minori. Ad attendere parte di loro, i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), strutture "in condizioni materiali e igieniche scadenti", prive di un sistema di registrazione degli eventi critici così come di una procedura di reclamo per le violazioni.

E se da un lato nel 2017 sono calati gli arrivi e di conseguenza gli ingressi negli hotspot (65.295 nel 2016 e 40.534 nel 2017), dall'altro le persone transitate nei centri di trattenimento sono salite del 36% e quelle rimpatriate in maniera forzata con scorta internazionale del 25%. A 16 di queste operazioni ha partecipato anche lo staff del Garante: 13 erano voli charter verso la Tunisia, 3 verso la Nigeria, paese che come l'Egitto non ha un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura.

E su quei voli sono state notate le fascette in velcro lasciate ai polsi per ore anche in assenza di comportamenti non collaborativi.

"Il numero complessivo dei rimpatri nel 2017 è salito a 6.514", ricorda Mauro Palma, responsabile dell'Autorità garante, e molti avvengono senza alcun preavviso.

Un quadro che sposta l'attenzione sul tema del "rispetto dei diritti fondamentali".

C'è poi il capitolo delle riforme Ue.

Una riguarda il sistema comune di asilo e "si prefigge tra l'altro di spostare nei luoghi di frontiera meridionale dell'Ue (soprattutto le regioni più a sud, Grecia, Italia e Spagna) una gran parte dei richiedenti asilo", abbreviando la valutazione delle domande e incrementando i rimpatri.

Non solo. Sulla scorta del Regolamento di Dublino, nel 2017 l'Italia su 33.654 richieste da parte di altri paesi ha visto concretizzarsi 5.944 arrivi, mentre ha fatto 2.051 richieste ad altri paesi, ma ha trasferito solo 105 persone.