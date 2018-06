Montorio. Dopo 70 anni chiude cartoleria storica spazzata via da terremoti e mancata ricostruzione

MONTORIO AL VOMANO. Dopo il terremoto e la mancata normalità a due anni il centro storico si spopola ancora di più.

Ha chiuso, infatti, i battenti, dopo quasi 70 anni di attività la storica cartolibreria La Pergamena situata da sempre nel Corso Valentini nel cuore del centro storico.

Per i Montoriesi soprattutto gli alunni è stata da sempre una tappa obbligata, sin dagli anni 50 la signora Bruna Masci l'aprì infatti in quegli anni. Intere generazioni hanno fatto tappa li, cosi pure ragazzini oggi genitori sono stati figli, acquirenti ed oggi genitori.

Portato avanti con dedizione e passione dalla famiglia Masci, e dopo dalla D'Agostino secondo quanto appreso la decisione di chiudere per sempre è arrivata a seguito dell'ulteriore duro colpo dell'ulteriore terremoto 2016-2017 che ha portato ad un ulteriore spopolamento del paese.

I terremoti degli ultimi due anni, infatti, hanno solo dato il colpo di grazia ad una situazione già precaria e devastata dall’altro terremoto, quello de L’Aquila del 2009, con zona rossa proprio per il centro storico.

Solo l'attaccamento e la tenacia di chi ha visto crescere e gestito per anni l'attività ha consentito questi ulteriori anni di sacrificio. La disattenzione della politica, il tradizionale mercato del corso spostato e mai più ripristinato, mancate agevolazioni hanno fatto il resto.

La titolare Santina D'Agostino - per oltre 25 anni impegnata nella cartolibreria, su Facebook ha

Le titolari Caterina Di Massimo e Santina D'Agostina con l'amarezza che questa circostanza porta ringraziano tutti coloro che sono stati clienti in questi numerosi anni e per i messaggi avuti di solidarietà avuti.

L'associazione dei consumatori Robin Hood ritiene «che ogni situazione come questa porta l'asticella della normalità sempre più in alto. Basta un passaggio in Corso Valentini per avere contezza di quale devastazione umana ha subito il Centro Storico di Montorio al Vomano. L'augurio al nuovo Sindaco di buon lavoro si unisce in un appello quello di fare presto».