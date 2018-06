Francavilla al Mare: avere due mamme si può

FRANCAVILLA AL MARE. Il sindaco di Francavilla al Mare (Chieti), Antonio Luciani, ha firmato il documento con cui viene inserito nell'atto di nascita di una bambina, che attualmente ha due anni e mezzo, il nome di entrambe le mamme.

Lo annuncia lo stesso primo cittadino sul suo profilo Facebook.

«Siamo i primi in Abruzzo, ma confido che non saremo soli. In uno dei momenti che reputo tra i più bassi della nostra Repubblica, in un momento in cui un ministro afferma che le Famiglie Arcobaleno non esistono e la politica si dimostra sempre meno accogliente nei confronti delle diversità - scrive Luciani - non solo credo che le famiglie Arcobaleno esistano, ma che siano parte integrante della nostra comunità, e che abbiano gli occhi innamorati di Angela, di Monica, di Elena e di tutte quelle famiglie che vivono sotto un comune denominatore: quel bene universale che si chiama Amore».

Il Circolo cittadino del Pd «accoglie con gioia e ammirazione la decisione dell'amministrazione del sindaco Luciani di riconoscere la genitorialità per due mamme che si amano - scrive Mirko Di Muzio, segretario reggente del Circolo - E' un giorno importante, in cui viene riconosciuto un diritto civile oltre che morale nel rispetto della libertà di tutti. Auspichiamo - prosegue Di Muzio - che quanto fatto dal sindaco di Francavilla al Mare sia esempio di coraggio per altre amministrazioni di un centrosinistra che si pone sempre dalla parte di chi chiede tutela per i propri diritti. Speriamo che anche a livello nazionale, dato l'aumento della soglia di attenzione sui temi sociali da parte della popolazione, la discussione assuma i toni giusti e garantisca un passo in avanti sia culturale che sociale».