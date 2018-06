«Basta cantieri lumaca sulla A14»: l’ultimatum del sindaco di Fossacesia

FOSSACESIA. Code e traffico in A14. Da mesi infatti chi si trova a viaggiare sul tratto Pineto-Val di Sangro, è costretto a continui rallentamenti a causa dei numerosi cantieri aperti.

A farne maggiormente le spese sono i pendolari che, quotidianamente, la percorrono per motivi di lavoro o di studio.

E si fa fatica ad essere comprensibili dal momento che gli interventi vanno avanti praticamente da un anno.

Ci si imbatte spesso in riduzioni di carreggiata che, ovviamente, causano rallentamenti e fanno accumulare ritardi.

Una situazione sulla quale il Sindaco di Fossacesia e consigliere nazionale ANCI , Enrico Di Giuseppantonio, è intervenuto in più occasioni presso la Società Autostrade SpA per sollecitare la conclusione dei lavori e il ripristino della normalità. «La stagione estiva sta per partire e la nostra autostrada sarà chiamata a sopportare un considerevole aumento del traffico da nord verso il sud del nostro Paese, tra loro anche molti turisti destinati verso le località di vacanza nell’Abruzzo meridionale - sottolinea il Sindaco Di Giuseppantonio -. Un dato che i vertici di Società Autostrade per l’Italia non può ignorare. Mi aspetto quindi la conclusione dei lavori e la conseguente riduzione del numero dei cantieri. Ne vale anche della sicurezza degli automobilisti. Molti di loro, pur di raggiungere più agevolmente Pescara, hanno deciso di dirottare verso la Strada Statale Adriatica, che d’estate è affollata da bagnanti, diretti verso le spiagge della costa. La conseguenza è quella di ritrovarsi in difficili situazioni di traffico e un aumento delle criticità».