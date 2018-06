Ordigno bellico trovato in giardino privato a Giulianova

GIULIANOVA. Un ordigno bellico inesploso, poi identificato come "Bomba a mano Nazionalità inglese Mod.36 Milss" in uso durante la Prima Guerra Mondiale, è stato trovato a Giulianova in un giardino privato di pertinenza di un'abitazione.

A segnalarlo al personale del distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova è stato il proprietario dell'abitazione che stava eseguendo lavori di manutenzione.

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia che ha provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area interessata, delimitando e presidiando la zona. E' stato quindi richiesto l'intervento di una squadra di artificieri della Questura di Pescara, prontamente intervenuta sul posto. Il personale di Polizia, avviate le relative operazioni, ha poi provveduto a rimuovere l'ordigno per il successivo brillamento.