Dal notaio per vendere una casa, spara e uccide la ex moglie

UDINE. Uccide la ex moglie e poi si toglie la vita. È successo questa mattina, mercoledì 13 giugno, nello studio notarile Amodio, in via Rialto ad Udine.

Un uomo, Giuliano Cattaruzzi, 80 anni, mentre stipulava un atto davanti al professionista, ha sparato alla moglie, Donatella Briosi, originaria di Pescara.

Diplomatasi all’istituto Tito Acerbo si era poi trasferita in Friuli dove svolgeva la professione di sommelier.

L'ex marito dopo aver ucciso la donna si è tolto la vita con la stessa arma: questo è quanto si è appreso nell’immediatezza dei fatti che sono accaduti, intorno alle 10.15, in pieno centro a Udine.

Da quanto si è appreso, la coppia aveva avviato un procedimento di separazione e si trovava nello studio dal notaio per stipulare un atto di vendita di un immobile di proprietà comune, a Tarcento.

Nella stanza dove è successa la tragedia c'erano diverse persone oltre alla coppia,m tra i quali anche l'avvocato che stava seguendo la trattativa.

Dalle prime ricostruzioni, ad aprire il fuoco e' stato l'ottantenne architetto Giuliano Cattaruzzi, che ha sparato alcuni colpi, di cui uno fatale nei confronti della ex moglie Donatella Briossi, di 64 anni.

L'uomo quindi si e' poi spostato nell'angolo della stanza e ha rivolto l'arma verso se stesso, uccidendosi. La coppia era gia' divorziata e si trovava nello studio per l'atto di vendita della casa di proprieta' comune. Nella sparatoria e' stato lievemente ferito anche l'avvocato che si stava occupando della pratica, una ferita molto lieve, tanto da non richiedere il trasporto al pronto soccorso e il professionista e' stato medicato direttamente sul posto.

Coloro che erano seduti attorno al tavolo assieme ai due coniugi, sono scappati dallo studio: il figlio della coppia che stava acquistando la casa è uscito in strada gridando: "E' un omicidio".

«E' un episodio tragico, c'è stata grande paura anche per la collega» che stava seguendo il rogito, ha detto il notaio Paolo Alberto Amodio dello studio in cui l'uomo ha sparato alla moglie prima di suicidarsi. Il notaio era al primo piano dello studio quando ha sentito gli spari. «Non li conoscevo, la collega mi ha riferito che questa era solo l'ufficializzazione dell'accordo - ha aggiunto - dopo diversi incontri».