Megalò 2, tramonta definitivamente il nuovo centro commerciale sull'argine del fiume

CHIETI. Nella giornata di ieri il Comitato Via ha intimato il ritiro delle concessioni al Comune di Cepagatti intestate a Sile Costruzioni conosciuto a tutti come Megalò2.

Confermati, dunque, i precedenti giudizi negativi con l’aggiunta dell’ invito esplicito al Comune di Cepagatti ad annullare permessi edilizi che non hanno titolo per esistere.

Il progetto prevedeva la realizzazione di sette edifici commerciali tutti a piano unico. Un nuovo centro commerciale, no food, di 30 mila metri quadrati a 150 metri dall’argine del fiume Pescara. La struttura avrebbe dovuto garantire oltre 400 nuove assunzioni. Costo dell’opera: 30 milioni di euro. Il progettista è l’architetto Domenico Merlino, lo stesso del Megalò che si sarebbe trovato così di fronte alla nuova costruzione.

L’edificio “B-1” destinato alla esposizione e vendita di prodotti per il bricolage ed arredo casa (superficie coperta di 6.000 metri quadrati).

L’edificio “B-2” con quattro esercizi commerciali di diverso taglio e destinazione, del settore non alimentare.

L’edificio “B-3”, altri sette esercizi commerciali con una superficie di 6.294,77 mq. L’edificio “B-4”destinato alla esposizione e vendita di prodotti per lo sport ed il tempo libero (4.800 mq).

L’edificio “C” con un Hotel su nove livelli per un’altezza massima di 27,75 metri e una superficie coperta di mq 1668,90.

Al piano terra, oltre alla hall-reception, due sale ristorante ed un ampio bar con i relativi spazi funzionali quali cucine, magazzini e servizi igienici per il pubblico.

I lavori era stati infatti bloccati perché, circostanza questa mai negata da alcuno, l’argine a tutela di Megalò era stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto a suo tempo presentato.





A marzo dell’anno scorso il Via aveva rigettato l'istanza di proroga del proprio giudizio, risalente al 2012 e che andò in scadenza, trascorsi 5 anni, il 10 aprile 2017 termine entro il quale andava completata l'opera che, invece, non è mai iniziata.

«Nei mesi scorsi anche grazie a Forza Italia», commenta oggi il presidente di Commissione Vigilanza Mauro Febbo, «sono emerse discrasie sul mega insediamento di natura ambientale, economica, sociale e procedurale. Nonostante l’insistenza dei tecnici incaricati ed addirittura la farsa dell’insediamento del cantiere con tanto di cartellonistica. Il giusto finale per una vicenda che dura da troppo tempo».