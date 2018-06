Montesilvano. Madre e figlia aggredite dal loro pitbull

MONTESILVANO. Madre e figlia aggredite in casa dal cane di famiglia, un pitbull. L'episodio e' avvenuto l’altra sera in via Deledda, a Montesilvano.

La donna, una 51enne, e' stata morsa al seno, mentre la figlia di 16 anni e' stata ferita al dito.

Soccorse dai sanitari del 118, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

La 51enne e' stata giudicata guaribile in 15 giorni, mentre la 16enne in sette giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Montesilvano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il pitbull, fino all'arrivo del personale del servizio Veterinario della asl di Pescara.

Il cane e' a disposizione del servizio Veterinario.