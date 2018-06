Badante e compagno coltivano cannabis a casa di un anziano malato

PENNE. I Carabinieri della Stazione di Penne hanno deferito in stato di libertà nella flagranza del reato di “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” I.M.P., 50enne, cittadina rumena e M.N. 57enne con precedenti di polizia.

I militari hanno sorpreso i due che riutilizzando dei contenitori di plastica per vernici edili, avevano creato una piccola coltivazione di cannabis indica ancora verdi e con fogliame rigoglioso, per un totale di ben 7 piante con una altezza variabile tra i 70 ed i 20 cm coltivate e rinvenute parte sul balcone di casa e parte nel cortile dell’abitazione di un ignaro, anziano, cittadino di Penne.

L’uomo aveva assunto la cittadina rumena in qualità di badante per un congiunto non autosufficiente, fornendo contestualmente ospitalità anche al compagno convivente di quest’ultima.

Le piante sono state repertate e sottoposte a sequestro per gli ulteriori accertamenti.