L’Aquila, assaltati due distributori di benzina, 3 arresti

L’AQUILA. Un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri quella che alle prime ore di questa mattina ha permesso l’arresto di tre cittadini rumeni, M. F. classe ’71, V. M. L. classe ’87 e C. C. classe ’76, (tutti e tre senza fissa dimora che vivono tra l’interland romano e velletrano).

I tre devono rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato in concorso tra loro ai danni di due distributori di benzina del capoluogo aquilano.

Mancavano pochi minuti alle tre del mattino quando la Sala Operativa della Questura di L’Aquila è stata allertata per un problema alla stazione di servizio Totalerg sulla statale 5 bis in località Pianola.

Immediato l’intervento sul posto che ha permesso di appurare come i malfattori avessero poco prima tentato di asportare i contanti presenti all’interno di una delle colonnine self-service tagliandola con un frullino, per poi venire disturbati dall’allarme dell’esercizio scattato dopo i primi tentativi di scasso.

La Questura ha provveduto quindi, come da prassi, ad allertare subito la Centrale Operativa dei Carabinieri di L’Aquila. Dopo un’ora è arrivata un’altra segnalazione ai Carabinieri sul danneggiamento di un’altra colonnina self-service, questa volta del distributore “Totalerg”, sulla SS 17 Est in località Sant’Elia.

I militari, arrivati sul posto, si sono accorti che in questo caso i malfattori avevano abbandonato un telefono cellulare, una smerigliatrice, 2 prolunghe, un paio di guanti da lavoro e un disco abrasivo, utensili lasciati a terra per fuggire frettolosamente e ancora caldi, segno che l’evento si era verificato pochi istanti prima.

Le ricerche e gli sforzi profusi hanno dato i frutti sperati.

Alle 4 e 20 la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intercettato lungo la SS 17 in località Bazzano, con direzione di marcia Paganica, un furgone cassonato bianco, al quale nonostante venisse più volte intimato l’alt, proseguiva la propria marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Il mezzo e le tre persone a bordo sono stati bloccati all’altezza dell’ingresso del casello autostradale “L’Aquila est”, grazie anche all’ausilio della pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato e di quella della Polizia Stradale di L’Aquila. Sul furgone, sottoposto a sequestro così come il suo intero carico, sono stati trovati cacciaviti, scalpelli, taglierini, tenaglie, dischi flex per il taglio del ferro, un’ascia, un seghetto in ferro, del nastro biadesivo, guanti e torce.

Analizzando i filmati frame by frame gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti.

Al termine degli accertamenti di rito i tre rumeni sono stati dichiarati in stato di arresto e portati nel carcere aquilano.

Nella giornata di domani sarà celebrata l’udienza di convalida e il rito direttissimo. Risponderanno di tentato furto aggravato e continuato in concorso.