Lanciano, in Contrada Villa Stanazzo dalle 22 alle 7 senz’acqua, «tutte le sere»

LANCIANO. I residenti di Contrada Villa Stanazzo di Lanciano hanno scritto una lettera alla Sasi, al Comune di Lanciano, all'autorità di regolazione per l'energia per contestare le «regolari e improvvise interruzioni della fornitura» idrica che avvengono sempre più spesso nell'ultimo periodo.

Non è una novità ma qualcosa che andrebbe avanti già dall'anno scorso e i cittadini la raccontano così: «quasi ogni sera dalle ore 22:00 alle ore 7:00 del mattino successivo si verifica l'improvvisa interruzione totale della fornitura idrica senza alcun preavviso e senza alcuna apparente giustificazione».

I cittadini (ben 70 le firme raccolte e spedite alla Sasi) fanno notare che l'interruzione dovrebbe essere comunicata preventivamente per legge dal fornitore al cliente e lo stop dovrebbe essere limitato nel tempo e non dovrebbe essere regolare, come invece sta accadendo.

I residenti parlano di una grave situazione di disagio e chiedono di trovare al più presto una soluzione anche perché non si tratta di un evento isolato e di certo non è menzionato nella carta dei servizi della spa.

Anzi il punto 5 delle condizioni generali di contratto recita: «la Sasi può interrompere, limitare la fornitura per cause di forza maggiore e per ragioni di carattere tecnico impegnandosi ad arrecare il minimo disturbo all'utenza».

Ma non sembra affatto questo il caso dal momento che si va avanti da troppo tempo.

Il servizio di erogazione idrica è un servizio pubblico essenziale, denunciano i cittadini, e la sua improvvisa e ingiustificata interruzione potrebbe configurare gli estremi del reato di interruzione di pubblico servizio.

Di certo non si tratta di una questione di principio perché i cittadini raccontano di avere notevoli difficoltà per l'igiene personale, diventa difficile, se non impossibile, lavarsi la sera prima di andare a dormire o al risveglio. Ma segnalano anche l'impossibilità di usare elettrodomestici nelle ore notturne quando è previsto un risparmio energetico.

«La Sasi», continuano i firmatari della lettera di protesta, «non può certo pretendere che prima di andare a dormire ci colleghiamo al sito web aziendale per sapere se ci sarà o non ci sarà l'acqua. Tra l'altro a volte le comunicazioni vengono messe soltanto il mattino seguente».

E c’è anche un altro problema, non così secondario: l’ interruzione idrica determina lo svuotamento delle tubature e trattandosi di aree collinari le stesse si riempiono di aria. Questo vuol dire che il ripristino del servizio e i contatori girano vorticosamente erogando aria e non acqua e facendo così ingiustamente lievitare i costi delle bollette