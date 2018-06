Elezioni, a ragazzo disabile negato il diritto di voto assistito

ATRI. «A mio figlio disabile è stato negato il diritto di voto assistito».

Concezio Del Principio è arrabbiato, non riesce a capacitarsi delle «contraddizioni di questo povero e trasandato paese» e annuncia che scriverà una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il figlio di Del Principio, maggiorenne, con un grave handicap psichico ha ricevuto regolarmente la sua tessera elettorale per esercitare il suo diritto di voto. O almeno così credeva.

Il ragazzo è arrivato ieri al seggio di Atri insieme ai genitori che sono rimasti spiazzati quando hanno scoperto che non avrebbero potuto accompagnare in cabina il figlio affetto da grave handicap di natura psichica. Allora che senso ha avuto spedirgli la tessera elettorale? Perchè da un lato gli si dice ‘sì, puoi votare’, ma poi di fatto il ragazzo non può farlo?

«Ci hanno spiegato», racconta Del Principio, «che l’assistenza al voto è previsto solo per non vedenti, amputati alle mani, persone affette da paralisi ed affette da gravi impedimenti».

E il giovane non rientra in nessuna di queste ‘categorie’.

«Premesso che tutte le persone con disabilità intellettiva, acquisiscono con la maggiore età gli stessi diritti e doveri di tutti i cittadini, tra cui quello di voto, mi è difficile comprendere come possa, nella fattispecie mio figlio, esercitare il suo diritto sancito dalla Costituzione, se non viene

assistito in cabina, considerato il suo grave handicap psichico. Ma se non può essere assistito e da solo non è in grado di farlo (tenuto conto della sua grave patologia che ha compromesso le sue capacità cognitive così come riconosciuta dalle Commissioni Mediche Competenti) , perché gli è stato consegnato la tessera elettorale per votare?»

Una contraddizione che i genitori non riescono proprio a spiegarsi. E il padre va avanti: «se il giudice tutelare presso il tribunale di Teramo mi ha nominato amministratore di sostegno affinché possa assisterlo nel compimento degli atti di sua competenza perché il voto è escluso? Se il Giudice mi ritiene responsabile di tutte le sue azioni, perché non posso essere responsabile

anche del suo voto? Se questa è la Legge, credo debba essere rivista e modificata, perché altrimenti mio figlio, come tanti altri ragazzi/e, non potrà mai esercitare il suo diritto di voto».

A questo punto Del Principio spiega che provvederà nei prossimi giorni a scrivere al presidente della repubblica e a tutte le relative istituzioni.