Sfratti in aumento in Abruzzo: +80%

ABRIZZO. Il Ministero dell’Interno fornisce i dati sugli sfratti dell’anno 2017 da cui emerge che in Abruzzo c’è un aumento con la sola eccezione nelle province di Chieti e Teramo dove le richieste di esecuzione diminuiscono rispetto al 2016.

Pescara si conferma come la città più morosa d’Abruzzo, dove aumentano in modo esorbitante le sentenze di sfratto emesse e gli sfratti eseguiti con forza pubblica.

Nel dettaglio: nel 2017 le sentenze di sfratto emesse in Abruzzo sono state 2.274 con un aumento dell’ 80,19%. Le richieste di esecuzione sono state 2.087 con un aumento dell’ 82,11% e quelli eseguiti 783, con un aumento dell’ 11,70%.

Analizzando nello specifico i dati in provincia di Pescara la situazione diventa drammatica!:

sentenze di sfratto emesse 1.660 con un aumento del 169,48% ; richieste di esecuzione 1.305 con un aumento del 388,76% ; sfratti eseguiti 451 con un aumento del 34,63%.

«C’è ancora molto da fare nell’ambito delle politiche abitative», commenta Walter Rapattoni, segretario Unione Inquilini di Pescara.

«Prendiamo atto di una leggera diminuzione delle sentenze, delle richieste di esecuzione e degli sfratti eseguiti anche se per molte città come specificato dal ministero dell'interno i dati sono incompleti, ma resta necessario che il comune e il governo avviino piani casa veri basati sul recupero e sull'autorecupero dell'immenso patrimonio immobiliare pubblico e privato oggi inutilizzato. Come si evince dai dati sotto riportati si aggrava la situazione nei comuni della provincia in quanto in questi comuni rispetto ai comuni capoluoghi si registrano mediamente un numero più alto di sentenze di sfratto per morosità».

In ogni caso su oltre 59.600 sentenze di sfratto emesse nel 2017 in tutta Italia oltre 52.500 sono per morosità di queste ultime 22.629 hanno riguardato i comuni capoluoghi e 29.962 i comuni delle restanti province, il che dimostra che il problema sfratti non è un problema relativo solo alle grandi aree urbane.

Si registra quindi un aumento dell’esecutività degli sfratti a fronte di un minor numero di provvedimenti emessi. «Dato che testimonia ancora una volta l’incapacità delle politiche abitative di risolvere il problema alla radice», spiega Rapattoni che chiede una «immediata sospensione dell’esecuzione di tutti gli sfratti, compresa la morosità incolpevole, che è la vera questione che occorre affrontare e su cui governo e regioni nulla hanno fatto nel corso degli anni nonostante le molte promesse. Ricordiamo che vi sono centinaia di migliaia di nuclei “inutilmente” collocati nelle graduatorie e che attendono da anni una casa popolare».